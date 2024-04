Trabzonspor - Fenerbahçe maçı cezalarıyla ilgili TFF'ye olay tepki: Koridordaki olaylar kapatılmaya çalışıldı | Fenerbahçe net bir şekilde kollandı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı maçın ardından istenmeyen olaylar yaşanırken PFDK her iki kulübe de ceza verdi.

Ev sahibi bordo mavililer, 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle' 6 maç seyircisiz oynama cezası alırken sarı lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde birer maç men cezası aldı.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen eski oyuncu Giray Kaçar ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Can Arat, PFDK cezalarını değerlendirdi.

GİRAY KAÇAR:

“TFF, BU KARARLA BERABER YANLIŞLARINA BİR YANLIŞ DAHA EKLEDİ”

Bence skandal bir karar. Kesinlikle adaletli bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bu kararla bundan sonraki süreç içerisinde de Bright Osayi-Samuel gibi başka oyuncuların da bu tarz müdahalelerde bulunabileceğine bir yol açıldığını düşünüyorum. Adaletsiz bir durum var. Türkiye Futbol Federasyonu, bence almış olduğu bu kararla beraber yanlışlarına bir yanlış daha ekledi. Trabzonspor, sahaya taraftar girdiğini zaten kabul ediyor ve gerekli cezayı istediklerini belirtiyorlar. Ama yerde yatan taraftarların kafasına atılan tekmeler de var. Fenerbahçeli oyuncuların kendisini koruması gibi bir durum söz konusu değil. Bright Osayi-Samuel, yumruğu vuruyor ve devam ediyor. Başka bir taraftara da vuruyor. Kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Bright Osayi-Samuel’in şu ortamdan cezasız çıkması skandalın boyutunu daha da artırdı. Bana göre tarihi bir durum. Maalesef yine kötü ve kara bir karar alındı. Türk futbolu adına üzülüyorum. Bugün Trabzonspor, yarın Fenerbahçe şampiyon olur ama önemli olan burada adaleti sağlayabilmektir. İnsanların Türk futboluyla ilgili kafasındaki soru işaretlerini gidermeleri gerekiyordu.

“FENERBAHÇE’NİN NET BİR ŞEKİLDE KOLLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

TFF ve MHK’nın, kararları ortak aldıklarını düşünüyorum. Yanlış bir karar alındı. Kararı bu kadar bekletmeleri zaten ayrı bir yanlıştı. Alınan kararla beraber bunu tamamen skandala dönüştürdüler. Burada Fenerbahçe’nin net bir şekilde kollandığını düşünüyorum. Trabzonspor, yine mağdur edildi. Bu kadar ağır bir karar alındı. İçeride hala tutuklu taraftarlar var, onlara çok üzülüyorum. Taraftarlar, sahaya ilk defa Trabzon’da girmedi sonuçta. Taraftarlar, bundan önce de sahaya girdi. Ayrıca ben oynarken de girdi, ben de defalarca yaşadım. Taraftarlara daha önce ceza verildiğini görmedim. 2 hafta geçmesine rağmen hala cezaevinde taraftarın olduğu bir yerde Fenerbahçeli oyunculara ödül verir gibi ceza verilmesine ben gerçekten çok şaşırdım. Trabzonspor’un bir dönem kaptanlığını yapan eski oyuncusuyum ama gerçekten bir futbolsever olarak konuşuyorum. Taraftarın sahaya girmesi yanlış ama mesela Michy Batshuayi, taraftara dönerek tekme atıyor. Ceza listesinde adını bile görmedik. Michy Batshuayi, orada kesinlikle kendisini müdafaa etmiyor. Yanından koşarak giden taraftara dönerek tekme atıyor. Burada Michy Batshuayi’nin de mutlaka ceza alması gerekiyordu. Bu cezaları vermeyerek burada yine adaletsiz ortamın olduğunu herkesin gözüne soka soka göstermiş oldular. Skandal ve Fenerbahçe’nin resmen kollandığı bir karar.

CAN ARAT:

"TRABZONSPOR’UN MAÇLARI BAŞKA BİR ŞEHİRDE OYNATILABİLİRDİ"

Trabzonspor’a verilen 6 maç seyircisiz oynama cezası bana göre az. Sezon sonuna kadar seyircisiz oynamaları gerekiyordu. Futbolla yaşayıp futbolla kalkan Trabzonsporlu taraftarlarının, bu olayları bir daha yapmamaları için futboldan uzaklaştırmaları lazımdı. Hatta federasyon, Trabzonspor’un maçlarını başka bir şehirde oynatabilirdi. Trabzonspor, şu an zaten kafa olarak ligi bitirmiş durumda. O yüzden verilen ceza Trabzonspor’u hiçbir şekilde etkilemeyecek. Bu cezalar olmasaydı sinirlenen her taraftar sahaya atlayıp futbolcuya saldırırdı. Fenerbahçeli oyuncuların biraz sevinmeyi abarttıklarını düşünüyorum. Kaleci İrfan Can’ın tribüne doğru yaptığı ‘balık oltası’ hareketi aslında en büyük hataydı. Fenerbahçe’nin buradaki suçu bu. Sevinebilirsin ama bu tribüne doğru bu hareketi yapamazsın. Tribündeki seyircinin hiçbir şekilde sahaya atlama hakkı yok. Bu kesinlikle tasvip edilemez. Bright Osayi-Samuel’e ceza verilmemesini zaten bekliyorduk. Sahaya inen taraftar, Osayi-Samuel’e karşı gardını aldı. Osayi-Samuel, sahaya inen taraftara karşı kendini korudu.

“FEDERASYON, KORİDORDAKİ OLAYLARI KAPATMAYA ÇALIŞTI”

Michy Batshuayi’nin dönerek attığı tekme taraftara gelmediği için ceza almadı. Batshuayi, orada taraftarı ıskaladı. Taraftar, Batshuayi’nin o tekmesini yeseydi ağzı burnu dağılırdı. Batshuayi, belki o zaman ciddi bir ceza alabilirdi. Batshuayi’nin bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. O şahıs gidip Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Koridordaki olayların da ortaya çıkması lazım. İsmail Kartal’ın dediğine göre soyunma odası koridorlarında oğluna saldıranlar oldu. Stadyumlardaki kameralar federasyona bağlı çalışan şirket tarafından idare ediliyor. Bütün görüntüler federasyonun elinde. Burada bir muamma var. Federasyon bu noktada bir açık verdi ve koridordaki olayları kapatmaya çalıştı. Milli takım arasından sonra artık Türk futbolseverlerin futbola geri dönmesi lazım. Futbola geri dönüldüğünde adaptasyonla beraber her şey normale dönecektir. Bu olayların bir şekilde tatlıya bağlanıp kapanması gerekiyor. Federasyon, her ok kendi üzerine çevrildiği için ne yapsa suçlu olacağını ve yanlış hareket edeceğini düşünüyor. Bir an evvel bu lig bitsin ve bu sezonu kapatalım artık.