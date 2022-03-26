Aziz Yıldırım, Ali Koç'a Fatih Terim, Burak Elmas'a karşı

Fenerbahçe'de de Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için 4 aday var ama 2 isim öne çıktı. Şu anda başkanlık yapan Vefa Küçük ve hepimizin ustası Uğur Dündar. Her ikisi de çok sevdiğim, dahası çok büyük saygı beslediğim iki isim. Keşke bir arada çalışma şansları olsaydı. Ama kader onları karşı karşıya getirdi. Başkanlık için Uğur Dündar ve Vefa Küçük yarışıyor ama asıl kavga perde arkasında, Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında.

- Aziz Yıldırım, Uğur Dündar’ı destekliyor.

- Ali Koç ise Vefa Küçük’ü.

2018’de Koç’un büyük oy farkıyla kazandığı seçimin rövanş hazırlıkları Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde yapılacak. Uğur Dündar kazanırsa seçimli olağan kongrede Ali Koç’un işi biraz zorlaşacak. Muhalefet Koç’un karşısına mutlaka bir aday çıkaracak. Yani ilk hedef Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı ama nihai hedef Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı.

BURAK ELMAS MI FATİH TERİM Mİ KAZANACAK

Galatasaray’da bugün yapılacak mali genel kurulda Burak Elmas yönetimi ciddi bir sınav verecek. Sonucu merakla beklenen soru şu:

“Elmas ve yönetimi ibra edilecek mi?”

Adnan Polat yönetimini ibra etmeyerek bu tehlikeli yolu açan genel kurul, ne yazık ki ibra yöntemini bir denetleme görevi olarak değil, başkanların üzerinde sallanan DEMOKLES’iN KILICI gibi kullanmaya başladı. Ve mali genel kurullar seçimli kongrelere dönüşmeye başladı. Ama benim daha çok merak ettiğim konu, Fatih Terim’in bu kongrede nasıl bir tavır alacağı. Kendisine yakın isimler, “İBRA YOK” diyor. Yani Elmas yönetimine Terim taraftarları çoktan savaş açtı. Ve bugün genel kurulda kozlarını paylaşacaklar. Bakalım kim kazanacak?

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MESUT ÖZİL FORMÜLÜ

Tarihe dikkat ettiniz mi? 24 Şubat 2022.

Başlık: MESUT AYRILIRSA KİMSE ŞAŞIRMASIN.

Bir ay önce yazdığımız öngörü önceki gün gerçek oldu. İşte o gün HÜRRİYET’te yer alan Mesut Özil gerçekleri..

1- Fenerbahçe, Mesut Özil’de aradığını bulamadı.

2- Mesut Özil de Fenerbahçe’de aradığını bulamadı.

3- Mesut takıma ve ülkeye uyum sorunu yaşıyor.

4- Mesut, Pereira ile problem yaşadı (Şimdi de İsmail Kartal ile). Başkan Ali Koç defalarca Mesut Özil ile görüştü. Destek verdi. Ama olmadı.

“Mesut Özil başarılı olamaz” diyenler haklı çıktı. Ligin bitimine 8 hafta kala Mesut kadro dışı kaldı. Bu operasyonun mesajı açık: SEZON SONUNDA SENİ İSTEMİYORUZ.

Dün toplanan yönetim kurulu bu kararın arkasında duracak. Ama Mesut’u Dereağzı’na göndermek de istemiyorlar. A takımı ile idmanlara çıkması gibi bir formül gündemde. Böylece sezon sonuna kadar antrenman performansının korunması amaçlanıyor. Böylece Mesut antrenmansız kalmayacak ve satışı daha da kolaylaşacak.