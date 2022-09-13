Arda’nın vedası ve ikinci itirazım

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Önce soldaki fotoğrafa bakın. Sonra da sağdakine.. Soldaki fotoğrafta Liverpool, futbolcusu Georginio Wijnaldum’u uğurluyor.

Hayır, Vijnaldum futbolu bırakmıyor. Sadece Liverpool Kulübü’nden ayrılıyor.

Sağdaki fotoğrafta ise Arda Turan, futbolu bıraktığını anlatıyor. Sosyal medyadan yayınladığı bir video ile...

Bu görüntüyü yan yana getirdiğimde içim “cız” etti. Türk futbol tarihinin en büyük kariyerine ulaşmış, bir yıldıza biz futbolseverler ve Galatasaray Kulübü böyle bir vedayı layık gördük.

BiZ VEDA ETMEYi BiLMiYORUZ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un seçim dönemindeki bir sözünü hiç unutmadım:

“Biz veda etmeyi bilmiyoruz.”

Arda Turan’ın videosunu izleyince bir kez daha anladım ki, Ali Koç çok haklı. Biz gerçekten veda etmeyi de, teşekkür etmeyi de bilmiyoruz.

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Oysa Arda Turan bir sembol. Futbol tarihimizde onun ulaştığı kariyere ulaşabilen başka bir isim yok.

Arda, hatalarıyla, başarılarıyla, başarma hırsı ve yanlışlarıyla bir sembol. Benim güzel ülkemin çocuklarına, “Ben başardım, siz de başarırsınız” diyerek örnek olmuş bir oyuncu.

Bırakın birlikte oynamayı, imza istemek için milyonlarca insanın peşinden koştuğu, Messi’ye, Neymar’a asist yapmış, onlarla birlikte kupa kaldırmış bir yıldız. Bu yıldızı, ne Barcelona unuttu ne de Atletico Madrid.

GALATASARAY’A DEĞER KATANLAR METiN OKTAY GiBi YILDIZLARDIR

Ama Arda Turan, kendisini ait hissettiği Galatasaray’dan video mesajı ayrıldı. Galatasaraylılar bana kızmasın ama bu veda Arda Turan’a değil, Galatasaray’a yakışmadı.

‘Kaptan’ için bir veda gecesi düzenlenebilir, emekleri için ona teşekkür edilebilirdi.

Futbolda kupa kazanmaktan çok daha başka, çok daha değerli erdemlere sahip olunabildiğini gösterebilirdi Galatasaray.

Unutmayın, Galatasaray’a değer katanlar Metin Oktay’lar gibi yıldızlardı. Fenerbahçeli Can Bartu’lar, Beşiktaşlı Süleyman Seba’lar gibi..

O GÜZEL GÜNÜ ARDA’DAN ESiRGEDiLER

Vedalara yıldızların ihtiyacı yok. Eminim Arda Turan da böyle bir beklenti içinde olmadı. Ama kurumlar eğer hafızalarını bu hızla kaybetmeye devam edeceklerse çok yazık. Bakın Vijnaldum, Liverpool’dan ayrıldığı o güzel gün için ne diyor: “Çok güzel bir veda oldu. O anı haftalarca tebessüm ederek düşündüm.”

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Galatasaray, tebessüm edeceğimiz bir günü Arda Turan’dan esirgedi ne yazık ki.

iTiRAZIM VAR

TÜM FATURAYI ATAMAN’A KESMEK HAKSIZLIK DEĞiL Mi?

Bir Fransa’nın bir de bizim kadromuza bakın. Ligimize bir göz atın; yabancı hegemonyasını kırıp oynayabilen kaç oyuncumuz var? Ve bu takım favori Fransa’ya uzatmada kaybetmedi mi?

Siena gibi yabancı bir kente geliyorsunuz. Yabancı bir koç olarak. Gittiğiniz kentin neredeyse tüm spor faaliyeti yılda bir kez geleneksel olarak düzenlenen at yarışları...

Bunun dışında hiçbir sportif heyecanı olmayan Siena’yı basketbolda Avrupa Saporta Kupası’nı kazanacak seviyeye getiriyorsunuz.

Bu yetmiyor, EuroLegaue’da, 2 kez üst üste Avrupa Şampiyonluğu kazanan tek hoca olarak adınızı tarihe yazdırıyorsunuz.

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Önce Beşiktaş ile sonra da Galatasaray ile Avrupa Şampiyonluğu kazanıyorsunuz. Türkiye Ligi şampiyonluklarını saymıyorum bile. Ergin Ataman’dan söz ettiğimi anladınız.

YENiLGiYi SADECE ATAMAN ÜZERiNDEN OKUMAYALIM

Ben basketbol otoritesi değilim. Başta Ünal Özüak olmak üzere, basketbol uzmanlarının teknik yorumlarına katılıyorum. Ama Ergin Ataman’ın hedef tahtasına oturtulup, nişan alınmasına ve linç edilmesine sonuna kadar karşı çıkıyorum. Elinizi vicdanınıza koyun.

1- Fransa karşısında favori miydik?

2- Bir Fransa takımının kadrosuna bir de bizim kadromuza bakın.

3- Ligimize bir göz atın. Yabancı hegemonyasını kıran ve oynayan kaç oyuncumuz var?

4- Turnuva favorisi Sırbistan bile elenmedi mi?

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5- Hadi daha ileri gideyim, rakiplerimizin NBA oyuncuları ile bizim oyuncularımızın orada aldıkları sürelere bir göz atın.

6- Ve bu takım sadece favori Fransa’ya karşı maçı uzatmaya götürüp son anda maçı kaybetmedi mi?

Evet kazabilirdik. Evet Ataman’ın hataları da olmuştur mutlaka. Ama bu yenilgiyi sadece Ataman üzerinden okumaya çalışmak ve tüm faturayı ona kesmek biraz haksızlık olmuyor mu?

Şöyle bir düşünün. Türk Milli Takımı’nın başında Obradovic olsaydı, aynı tepkiyi mi verirdik?