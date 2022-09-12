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Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona'dan Arda Turan'a veda mesajı

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#Arda Turan#Galatasaray#Barcelona
Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelonadan Arda Turana veda mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 18:19

Profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Arda Turan için Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona'dan veda mesajı yayımlandı.

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Profesyonel futbol kariyerinde son olarak Galatasaray forması giyen Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

35 yaşındaki başarılı oyuncu için formasını giydiği Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona kulüpleri veda mesajı yayımladı. 

Sarı kırmızılı takımın unutulmaz isimlerinden olan Arda Turan için Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "13 yaşında girdiği altyapımızdan A takıma yükselerek kaptanlık yapan, yuvası Galatasaray ile birçok başarı kazanan, ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil eden ve A Milli formayla 100 maça çıkan Arda Turan'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Arda Turan'ın büyük başarılara imza attığı Atletico Madrid, yıldız isim için yayımladığı veda mesajında, "Tüm hatıralar için teşekkürler Arda. Senin için en iyisini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Barcelona'dan yayımlanan veda mesajından ise Arda Turan'ın kulüple kazandığı kupalara yer verilirken "Yolun açık olsun Barcelonalı Arda" denildi. 

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GALATASARAY'DA NOKTALADI

Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray’da başlayan ve daha sonra Manisaspor’da kiralık forma giyen Arda Turan, geri döndüğü sarı-kırmızılı takımla yıldızını parlatarak genç yaşta Avrupa’ya transfer oldu.

2011-2012 sezonunda LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid’e imza atan Arda, 4 sezon forma giydiği Madrid ekibinde 1 lig şampiyonluğu yaşarken, Avrupa Ligi, İspanya Kupası, İspanyol Süper Kupa ve Avrupa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

2015 yaz transfer döneminde Barcelona’ya transfer olan milli futbolcu, yıldızlar topluluğu takımda büyük başarılara imza atarken, ulusal ve yerelde 5 kez kupa sevinci yaşadı.

2018-2019 sezonunda Başakşehir’e kiralık olarak gönderilen Arda Turan, daha sonra bedelsiz olarak geldiği Galatasaray’da 2 sezon futbol oynayarak 35 yaşında kariyerine nokta koydu. Arda, 2006-2017 yılları arasında 100 kez milli formayı giydi.

 

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#Arda Turan#Galatasaray#Barcelona

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