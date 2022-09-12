Son Dakika: Arda Turan futbolu bıraktı! Duygusal veda... Galatasaray ve Fatih Terim sözleri...

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Türk futbolunun en kariyerleri futbolcularından birisi olan Arda Turan, yayınladığı duygusal veda videosuyla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

"Artık kramponları asma vakti geldi" diyerek yeşil sahalara veda eden 35 yaşındaki Turan, "Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." sözleriyle kariyerine teknik direktör olarak devam edebileceğinin sinyalini verdi.

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ARDA TURAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

"Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..."

VEDASINDA GALATASARAY SÖZLERİ

"Galatasaray'daki her anım benim için çok kıymetli. Galatasaray'a hep sevgiyle baktım. Ne olursa olsun. İşte ben, Arda... Sevgiyle yaşayan, bazen fevri, kazanmak için her şeyi veren, asla bel altı vurmayan, hile yapmayan Arda... "

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"FATİH TERİM SİZİNLEYKEN HAYAT GÜZELDİR"

"Fatih Terim'le Florya'da bir bayram sabahı tanıştım. Bana doğru yaklaştığında, kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim. Küçük bir çocuktum. 13-14 yaşındaydım, adımı çok kez duymuştum ama ilk kez kulaklarıma inanamıyordum. Adımı biliyor olması, beni çok mutlu etmişti. Fatih Terim sizinleyken, hayat güzeldir."

"EVİMİN DE RUHUMUN DA KAPILARINI AÇTIM"

"Atletico, 8 ay boyunca süren sakatlığıma rağmen beni transfer etmişti. Madrid'de yaşadığım yıllarda öğüt veren çoktu. Star gibi yaşamam gerektiğini söyleyen çok oldu. Evimin de ruhumun da kapılarını açtım. Camp Nou'da şampiyon olduk. Kulüp düzeyinde her maça çıktım. İki büyük final kaybettim. Biri Şampiyonlar Ligi, biri orta okul sınıflar turnuvası... İkisini de kaybettim, ikisini de kaybedince çok üzüldüm. Barcelona'ya transfer olma fikrini kafama sokan, daha sonra takım arkadaşı olacağım kişilerdi. Iniesta, Pique, Messi... Değer görmek, beni özel hissettirmişti. Çok iyi zamanlarım oldu."

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GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan; Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi. 2011 yılında 13 milyon Euro'ya Atletico'ya transfer olan yıldız orta saha 2015'te ise 34 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tuttu.

Barcelona sonrası Medipol Başakşehir'le 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Arda Turan, son 2 sezondur yuvası Galatasaray'a dönmüştü. Sarı kırmızılı kulüp, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arda Turan'la yeni mukavele imzalamamıştı.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Kariyeri başarılarla dolu olan Arda Turan, 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Deneyimli oyuncu, Atletico Madrid'te ise La Liga şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından oldu.

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Barcelona kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda yer olan Arda Turan ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası'nı kazandı. Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan milli futbolcu, 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

ARDA TURAN'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan kadroyla harikalar yaratan Arda Turan 100 kez A Milli Takım forması giydi ve 17 gollük performans ortaya koydu.

HAYALİ TEKNİK DİREKTÖR OLMAK

35 yaşında kramponlarını asan Arda Turan daha önce verdiği bir röportajda, teknik direktörlüğe hazırlandığını ve bu doğrultuda bir ekip oluşturmak istediğini söylemişti. Ekibini topladığını açıkça ifade eden Turan, oynatmak istediği futbolu Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununun karışımı olarak nitelendirmişti.

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"EKİBİMİ TOPLUYORUM"

"Alttan bir takımı alıp UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum, ekibimi topluyorum. Kerem Yavaş var Şenol Güneş’in yardımcılığını yaptı. Emrah Karakovan var, A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard’ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid’den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum."

"ATLETICO MADRID İLE BARCELONA'NIN OYUNUNU MIX ETMEK İSTİYORUM"

"Teknik direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum. Doğru ekip kurmaya çalışıyorum. Futbolu değişik açılardan değerlendirebilen, oyuna sabitlenmiş bir şekilde kalmayan ekiple çalışmak istiyorum. Bir planlama yaptım. Planlamanın ilk konusu öğrenmek. Futbol artık çok değişken çünkü. Ben, oyuncuya göre sistemden yanayım. Şimdi sizin elinizde oyuncu yok, 3'lü oynuyorsunuz. Teknik direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum."

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