Arda gitmeli mi, kalmalı mı?

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Futbolu takip etmek kesinlikle duygularla ilgilidir. Hele hele bir kulübü takip edenler, o kulüpte oynayanlar için bu duygu elbette çok daha güçlü olacaktır. Ama itiraf edelim ki, özellikle son yıllarda ve sosyal medya sayesinde, bilgiden daha çok bir gürültüye maruz kalıyoruz.

Birkaç örneğin dışında ana akım medya, bu gürültüye alternatif bulmaya çalışmaktansa, olduğu gibi kopyalamaya çalışıyor.

Dolayısıyla, bir ses kirliliğinin içinde, sorunu ve çözümü dillendirmektense, kendi uzmanlığını ve yandaşlığını kanıtlama çabası içindeki seslerin içinde kayboluyoruz.

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Bu yazıyı yazmamın sebebi de kısmen bu.

Türk futbolunun en büyük yıldız oyuncu adayı Arda Güler bir karar arefesinde. Fenerbahçe’de kalacak mı, gidecek mi?

Haydi soruyu biraz daha açalım, “Arda Güler gitmeli mi, kalmalı mı? Hangisi onun gelişimi için daha faydalı olacak?”

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GELiŞiMiNi F.BAHÇE’DEN AYIRMAK MÜMKÜN DEĞiL

Bu soruların yanıtını vermek için her şeyden önce “Kulüp kimliğinden sıyrılmak” gerektiğini düşünüyorum. “Arda’yı mı önemseyeceğiz, Fenerbahçe’yi mi? Yoksa her ikisini birden mi?” Bu konudaki tavrım net. Ben Arda Güler’in gelişimini Fenerbahçe’den ayıramıyorum. Çünkü:

1- Gelişim çağında, hoş görüye ve yanlış yapmaya ihtiyacı var.

2- Bu yanlışı tolere edebilecek bir kulüpte oynuyor.

3- Onun gelişimine katkı sağlayacak bir kulüp ve oyun planı var.

4- Son yılını F.Bahçe’de, Avrupa’ya hazırlık dönemi olarak geçirme şansına sahip.

5- Ve henüz oyun aklını, becerisini, yeteneğini, güçlü rakiplere karşı ortaya koyacak fiziksel yeterliliğe sahip değil. (Son Galatasaray maçı buna en güzel örnek)

YENi BiR FUTBOL KÜLTÜRÜ, BÜYÜK YILDIZLAR VE EKSTRA KAZANÇ...

Ama her zaman olduğu gibi madalyonun bir de öteki yüzü var. Kalması kadar, gitmesinin de ona katacakları var.

1- Yeni bir futbol kültürü, onun gelişimine yüzde yüz katkı sağlayacaktır.

2- Büyük kulüpler, büyük yıldızlarla birlikte oynamak yeteneğini katlayacaktır.

3- Üst düzeydeki mücadele, fiziksel ve zihinsel açıdan da güçlenmesine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

4- Ve elbette çok önemli, kazancı Türkiye’den daha yüksek olacaktır.

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ARDA OLMAK, GELECEĞiNE KARAR VERMEK GERÇEKTEN ÇOK ZOR

Yeni bir ülke, yeni bir kültür, yeni bir lig bir tarafta. Müthiş bir ilgi, sevgi ve hoş görü ile Fenerbahçe diğer tarafta.

Arda Güler olmak ve geleceğine karar vermek gerçekten çok zor.

Hayat felsefem daima risk almaktan yana.

Hep büyük denizlerde boğulmak istedim. Ama bu kez konu ben değilim. 50’lerini devirmiş bir deneyimle tavsiye vermek çok kolay.

Üstteki seçenekleri yan yana koyduğumda Fenerbahçe’de 1 yıl daha kalmasının çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.

B.DORTMUD VE AJAX ONUN iÇiN DOĞRU TERCiH OLSA DA KALMALI

Bu konuda düşüncelerine çok değer verdiğim bir ismi aradım.

Mehmet Demirkol’u. Demirkol, “Arda’nın kararını verdiğini düşünüyorum” dedi.

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“Dortmund ya da Ajax gibi kulüpler doğru tercihler. Onun gelişimine katkı sağlayacak kulüpler.”

Ama bir endişesi de var Mehmet’in:

- Menajerlik işine aileler girerse sorun çıkıyor. Bu belki Türkiye’de hoşa giden bir yol. Ama dünya futbolunda kurumsallık geçerli. Oyuncu profesyonel mi değil mi? Bu bakış açısı taşıyor ve bildikleri tanıdıkları isimlerle çalışmayı daha profesyonel buluyorlar.”

Demirkol’a son sorum netti, o da net yanıt verdi:

- Bir futbolsever ve bir taraftar olarak kalması gerektiğini düşünüyorum.

KARiYER PLANLAMASINDA KENDiNE ERLiNG HAALAND’I ÖRNEK ALMALI

Ve Uğur Meleke. Tıpkı Mehmet Demirkol gibi düşüncelerine çok değer verdiğim, “Benim futbol filozofum.”

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Uğur çok daha değerli bir kariyer planı öneriyor Arda Güler’e:

“Arda’ya kariyer planlaması konusunda Haaland’ın iyi bir örnek olabileceğini düşünüyorum. O da Norveç’te çok etkileyici performanslar gösterdikten sonra adımlarını bir planlama dahilinde attı. Önce Salzburg gibi bir makineye dahil oldu. 2 tane yarım sezonu öğrenerek-güçlenerek geçirdi. Ardından Dortmund’a geldi, büyük lig sınavını verdi.

BASAMAKLARI BEŞER BEŞER DEĞiL BiRER BiRER ATLAMAYI TERCiH ETMELi

İki buçuk yıl orada kaldı ama kontratına 2022 yazında 60 milyonluk çıkış maddesi koydurdu. Yani hangi yıl hangi adımı atacağını planladı, basamakları beşer beşer değil de birer-birer atlamayı tercih etti. Şu anda da 23 yaşında olması gerektiği yerde.

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Arda henüz Haaland haritasının Norveç ya da Avusturya ayağında. Geçen sezon 1500 dakika oynadı. Bu sezon 3-4 bin dakika oynamalı. Sürekli ilk 11 oyuncusu olmalı mesela. Adımlarını incelikli ve sakince planlamalı. Aynen Haaland’ın yaptığı gibi.”

Karar elbette Arda Güler’in. Bizim ise tek dileğimiz her ne karar alırsa alsın, başarısı için onu desteklemek.