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Transfer teklifleri alan Michy Batshuayi kararını verdi!

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#Transfer#Michy Batshuayi#Fenerbahçe
Transfer teklifleri alan Michy Batshuayi kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 20:05

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Michy Batshuayi'ye Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler var.

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Michy Batshuayi, Fenerbahçe adına sezonun en iyilerinden biri oldu. Belçikalı futbolcu, attığı 20 golle sarı lacivertli camianın beğenisini kazandı.

Spor Toto Süper Lig’de 12, Avrupa Ligi'nde 3 kez fileleri sarsan Batshuayi, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

29 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir ile oynanan finalde attığı 2 golle sonucu belirledi ve kupanın kazanılmasında büyük rol üstlendi.

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Ligde 12 kez ağları havalandıran Michy Batshuayi, 29 gollü Enner Valencia'nın ardından bu alanda takımının en çok fileleri havalandıran 2’nci futbolcusu oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Belçikalı futbolcu, Avrupa ve Suudi Arabistan’dan çeşitli teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmüyor.

Edin Dzeko’yu transfer eden sarı lacivertliler de Belçikalı futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

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#Transfer#Michy Batshuayi#Fenerbahçe

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