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Erol Bilecik'ten Aziz Yıldırım'a yanıt: Gerçekleri görmeye davet ediyorum

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Erol Bilecik
Erol Bilecikten Aziz Yıldırıma yanıt: Gerçekleri görmeye davet ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 19:51

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, eski başkan Aziz Yıldırım’ın iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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Erol Bilecik, "Sayın Aziz Yıldırım’ı gerçekleri görmeye davet ediyorum!" notuyla yaptığı paylaşımda, sarı-lacivertlilerin Aziz Yıldırım dönemindeki borç tablosunu yayımladı.

Bilecik'in paylaştığı belgeye göre; Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcu 611 milyon 585 bin euro olarak kayıtlara geçti. Erol Bilecik'in paylaştığı belgede de; Fenerbahçe'nin borcunun Ali Koç döneminde 386 milyon euroya indiği belirtildi.

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Bilecik’in "Sayın Aziz Yıldırım’ı gerçekleri görmeye davet ediyorum" başlığı ile yaptığı açıklama şöyle: “Kulübümüzün eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım’ın mali konularda şahsımın ve geçmiş dönem değerli yöneticimizin ismini geçirerek yaptığı açıklamaları üzüntüyle izledim. Mayıs ‘18 döneminde göreve geldiğimizde mali raporlarımız uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanıyor ve konsolide edilmiyordu. Bağımsız denetim ise sadece kanunen mecburi olan Futbol A.Ş. bünyesinde yapılıyordu. Özetle, üyelerimize mali konularda gerekli bilgiler verilmediği gibi gerekli kriterlerde raporlanmıyordu ve bunu denetleyen bağımsız bir kurum da yoktu. Aşağıdaki görüntüde izleyeceğiniz üzere bağımsız denetim firması Ernst&Young (EY) tarafından yapılan; Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla sona eren yıla ilişkin konsolide finansal tabloları ve Bağımsız Denetçi raporunda netleşen borç tablosunu aşağıda detaylı inceleyebilirsiniz.
Özetle

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Kısa vadeli yükümlülükler: 1.203.832.512 TL
Uzun vadeli yükümlülükler: 1.980.327.258 TL
Toplam yükümlülükler: 3.184.159.770 TL
31.05.2018 Euro kuru 5.2064
Toplam yükümlülükler: 611.585.696 Euro
Değerli Fenerbahçeliler, rakamlar yalan söylemez! 612 milyon Euro'yu sizlere paylaştım. Aynı denetim disiplini ile her türlü olumsuz koşula rağmen, bu borç 31 Aralık 2022 tarihinde 386 milyon Euro'ya indirilmiştir.”

Erol Bilecikten Aziz Yıldırıma yanıt: Gerçekleri görmeye davet ediyorum

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Erol Bilecik

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