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Gazi Koşusu öncesi Veliefendi'de Aziz Yıldırım tezahüratları

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#Gazi Koşusu#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe
Gazi Koşusu öncesi Veliefendide Aziz Yıldırım tezahüratları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 16:10

97. Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromuna gelen Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, vatandaşların yoğun desteğiyle karşılaştı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.15'te koşulacak. Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu'na gelen Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yarışları takip etmek için tribündeki yerini aldı. Bir yarışsever Aziz Yıldırım'a; "Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel! Seni seviyoruz" şeklinde seslendi.

Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar, Aziz Yıldırımın yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmasını istediklerini dile getirdiler.

Öte yandan vatandaşlar, bir süre de "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratta da bulundular.

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#Gazi Koşusu#Aziz Yıldırım#Fenerbahçe

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