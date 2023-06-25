Son dakika: Ferdi Kadıoğlu’ndan Fenerbahçe'yi rahatlatan telefon

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Arda Güler’le henüz net bir anlaşma yaşayamayan Fenerbahçe yönetimine geçen sezonun süperstarı Ferdi Kadıoğlu’ndan rahatlatan mesaj geldi. Sevgilisi Sera Vrij ile İtalya’nın Sardinya adasında tatil yapan milli oyuncunun başkan Ali Koç’u arayarak Fenerbahçe’ye çok şey borçlu olduğunu ve kulübün kendisi hakkında alacağı her karara saygı duyacağını belirtmesi memnuniyet yarattı.

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ORTAK KARAR ALALIM

Şu anda 23 yaşında olan ve 5 yıl önce transfer olduğu sarı lacivertli kulübün kişisel gelişiminde çok önemli katkıları olduğunu belirten Ferdi Kadıoğlu “Futbol geleceğimde de kulübümün kararı önemli. Fenerbahçeli yöneticiler bana ‘git’ derse giderim, ‘kal’ derlerse de kalırım. Her iki kararı da kulübümle ortak almak isterim” demesi keyifleri yerine getirdi.

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