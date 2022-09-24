Vitor Pereira keşfetmeye devam ediyor

Haberin Devamı

İki ayrı dönemde Fenerbahçe’yi çalıştıran teknik direkör Vitor Pereira, istenilen şampiyonluklara ulaşamasa da özellikle son dönemde takıma kazandırdığı oyuncularla hâlâ hafızalarda. Sarı lacivertli kulüple üçüncü bir buluşma olur mu bilinmez. Olacaksa da bir önerim var; Fenerbahçe’nin bugüne dek defalarca denediği ancak bir türlü olumlu sonuç alamadığı ‘sportif direktörlük’ görevi Pereira’ya verilsin...

Neden mi? Hemen anlatalım. Üstelik bir değil birkaç somut olayı örnek göstererek...

ISRAR ETTiĞi OYUNCULARDA HEP HAKLI ÇIKTI

Fenerbahçe’nin başında olduğu dönemde ısrar ettiği tüm oyuncularda haklı çıktı Vitor Pereira. 2015’te sarı lacivertli kulüpteki ilk döneminde Josef De Souza’yı transfer etmişti. Sao Paulo’dan 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Brezilyalı futbolcu, o günlerde soru işaretleriyle dolu bir transferdi. Sonra Josef kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu ve Fenerbahçe oyuncuyu 2018’de tam 12 milyon Euro’ya Suudi Arabistan takımı Al-Ahli’ye satarak transferinden ciddi bir kâr elde etti. Çok ilginçtir Fenerbahçe, Pereira’nın ikinci dönemine kadar Josef tipinde bir oyuncu bulamadı orta sahaya.

Haberin Devamı

ARDA GÜLER VE MUHAMMED’iN DE YOLUNU O AÇMIŞTI

Vitor Pereira, 2021’deki ikinci Fenerbahçe döneminde kulübün kadrosunda bulunan bazı oyuncuları pekçok açıdan bambaşka noktalara taşıdı:

1- O zamana dek kariyerlerinin neredeyse tamamında ofansif oyuncu olarak görev yapan Osayi-Samuel’den son derece dinamik bir sağ bek, Ferdi Kadıoğlu’ndan milli takım seviyesinde sol bek çıkardı.

2- Türkiye’de çoğu kişinin adını dahi bilmediği Kim Min-Jae’nin 3 milyon Euro’ya Çin’den transfer edilmesini sağladı. Sonrası malum; sadece 1 yıl sonra 18 milyon Euro’ya Napoli’ye satıldı.

3- Pek çok kişinin “Gönderilsin, Fenerbahçe’nin orta sahasında kesinlikle oynayamaz” dediği Miha Zajc’taki potansiyele inandı ve Sloven futbolcuyu çift yönlü bir 8 numaraya dönüştürdü.

4- Japon önlibero Hidemasa Morita’nın transferi gerçekleşmeyince yerine ısrarla Miguel Crespo’yu istedi. 1.5 milyon Euro’ya alınan Crespo’nun şu anki değeri 8 milyon Euro.

Haberin Devamı

5- Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya gibi yeteneklerine inandığı genç oyunculara şans vererek hem onların yolunu açtı hem de Fenerbahçe ve Türk milli takımlarına kazandırılmalarını sağladı.

TRANSFER EDEMEDiKLERi BiLE ZiRVE YAPTI

F.Bahçe’de olduğu dönemde Miguel Crespo öncesi istediği iki isim vardı Pereira’nın. Biri, daha önce de bahsettiğimiz Sporting’de teknik direktör Ruben Amorim’in vazgeçilmezi olan Hidemasa Morita ve Porto’ya transfer olan Eustaqio. Forvette ise tercihi Beto’ydu. Onun da bu sezon Udinese formasıyla İtalya Ligi’ne harika bir başlangıç yaptığını söylememe gerek yok.

CORiNTHiANS TARAFTARI ONA SAHiP ÇIKTI

Vitor Pereira şimdilerde Brezilya’nın önde gelen kulüplerinden Corinthians’ı çalıştırıyor. Koltuğu orada da sallantıda ancak şu ana kadar taraftarlar onu fazlasıyla sahiplenmiş durumda. Elindeki kısıtlı kadroya rağmen fena iş çıkarmadı. İstediği transferleri yapamadı ama takıma kazandırdığı birkaç isim şimdiden göze çarpmaya başladı. Bunlardan biri 22 yaşındaki önlibero Fausto Vera. Performansıyla sadece taraftarların değil Arjantin Milli Takımı’nın bile dikkatini çekmiş durumda. Bir diğeri de Zenit’ten kiralık olarak getirdiği forvet oyuncusu Brezilyalı Yuri Alberto. O da bir dönem düşen piyasa değerini Pereira ile yeniden yükseltenlerden.

Haberin Devamı

SPORTiF DiREKTÖRLÜĞE iLK ADAY OLMALI

Ekibiyle özellikle Uzakdoğu ve Portekiz liglerindeki oyuncu havuzunu son derece iyi kullanıyor Vitor Pereira. Yazımın başında da ifade ettiğim gibi; şayet Fenerbahçe yönetimi, özellikle transferlerde doğru yolu gösterecek gerçekten iyi bir sportif direktör arıyorsa bu isim Vitor Pereira’dan başkası olmamalı.