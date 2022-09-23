Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir için yeni açıklama! Dursun Özbek, Mehmet Büyükekşi, Okan Buruk...

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Yusuf Demir tartışmaları sebebiyle ismi gündemden düşmeyen Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Daha önce Yusuf Demir'in durumu hakkında konuşan Kafkas, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları sonrası bir kez daha konuyla ilgili görüş bildirdi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Demir hakkında konuşan Tolunay Kafkas, "Yusuf ile ilgili özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri, ben isim de vererek söyleyeyim, Nedim hoca, Güngör hocamız ilgilendik. Biz kendisini davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Ben Ümit Milli Takım teknik direktörü olduğum zaman Yusuf Demir, Avusturya Ümit Milli Takımı’nda forma giymişti. Bizim Yusuf Demir'i Ümit Milli Takımı’na almamız söz konusu değildi prosedür gereği" şeklinde konuştu.

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Tolunay Kafkas, Okan Buruk'un sözlerine ise "Yusuf Demir bir tercih yapması gerekiyordu A Milli Takım için. Ya bizi seçecekti ya da Avusturya Milli Takımı’nı. Aralara başka insanlar girip başka şeyler söylediği zaman işin boyutları başka tarafa gidiyor. Okan Buruk benim arkadaşım. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım bu işlerde bu kadar söyleyeyim." ifadeleriyle yanıt vermişti.

DURSUN ÖZBEK'TEN 'DEĞİŞİKLİK' AÇIKLAMASI

Sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor? Bazı kuralların FIFA ya da TFF'de değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine değişmeyecek ki. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yusuf bir Türk vatandaşıdır. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz? Yazılan çizilen farklı, algı farklı" demişti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Türk futbol camiasında Yusuf Demir'le alakalı tüm bu tartışmalar devam ederken genç futbolcudan sürpriz bir paylaşım gelmişti. 19 yaşındaki futbolcu Avusturya Milli Takımı antrenmanında çekilen bir fotoğrafı gülücük emojisiyle paylaşması dikkat çekmişti.

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BÜYÜKEKŞİ: TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYAMIYOR

Bu yaşananların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi gün içerisinde, "Yusuf Demir biliyorsunuz 4 defa Avusturya Milli Takımı’nda oynadığı için Türk Milli Takımı’nda oynayamıyor. FIFA kurallarına göre de Türk Milli Takımı’nda oynayabilmesi için herhangi bir imkan gözükmüyor şu an." şeklinde açıklama yaptı.

TOLUNAY KAFKAS: FEDERASYON BAŞKANIMIZ VE GALATASARAY ÇÖZER

Son olarak Tolunay Kafkas, mikrofonların karşısına geçerek "Yusuf Demir için açıklamaları yaptık. Kendi adıma kötü niyetli açıklamalar değil bunlar. Dursun Bey'in ve federasyon başkanımızın arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiç kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil. Herkesi milli takıma kazandırmak işimiz, eğer bunun bir prosedürü varsa, federasyon başkanımız, yönetim kurulumuz ve Galatasaray çözer." ifadelerini kullandı.