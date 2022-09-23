Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz ve Yusuf Demir açıklaması!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz ile ilgili iddialar hakkında konuştu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin sözleri;

Şu anda Stefan Kuntz'u değiştirmek gibi bir şey söz konusu değil. Bir milimetre konuşması da olmadı. Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok.

EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİSİ SABIRSIZLIK

Bize göre Türk futbolundaki en büyük sorunlardan birisi sabırsızlık. İstikrarlı olmak lazım. Avrupa'daki milli takımlar içinde en genç takımız. Önümüzde güzel günler olacağını düşünüyoruz. Ben dedikodulardan üzüntü duyuyorum. Bunlar bize zarar verir.

Sakatlıklar nedeniyle bugün milli takım kadromuzdan futbolcularımız çıkarıldı yerine hocamız yeni oyuncuları kadromuza aldı. Önümüzdeki maçı da kazanmak istiyoruz. 5 maçı kazanıp bir maçta berabere kalarak Türkiye’ye dönmek istiyoruz. Bundan sonraki günlerde hedefimiz öncelikle Dünya Kupası arasında kasım ayında iki tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Diyarbakır’da İskoçya ve Gaziantep’te Çek Cumhuriyeti ile oynayacağız. Orada milli takıma yeni futbolcular da katılacak. Oyun planı ve yeni futbolcuları görme açısından iki hazırlık maçı önemli olacak. Hocamızın bundan sonraki takım planlamasında bu büyük katkı sağlayacak. Ekim ayında Avrupa Şampiyonası için grup kuraları çekilecek. Şanslı bir kura içinde Avrupa Şampiyonası’na katılmak için grupta ilk iki sırada oluruz

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YUSUF DEMİR MİLLİ TAKIM'DA OYNAYAMIYOR

Yusuf Demir biliyorsunuz 4 defa Avusturya Milli Takımı’nda oynadığı için Türk Milli Takımı’nda oynayamıyor. FIFA kurallarına göre de Türk Milli Takımı’nda oynayabilmesi için herhangi bir imkan gözükmüyor şu an.