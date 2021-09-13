Kortların yeni prensesi

ABD Açık’ta 18 yaşındaki Büyük Britanyalı Emma Raducanu ile 19 yaşındaki Kanadalı Leylah Fernandez arasındaki final maçında kazanan taraf Raducanu oldu. New York’ta düzenlenen turnuvanın şampiyonluk karşılaşmasını 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 kazanan Raducanu, 44 yıl sonra Grand Slam kazanan ilk Büyük Britanyalı kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

2021’DE JET HIZIYLA YÜKSELiŞE GEÇTi

Dünya klasmanında 361’inci sırada iken bu yıl hızlı bir yükselişe imza atan Emma Raducanu, ilk olarak Wimbledon Turnuvası’nda son 16’ya kalarak dikkatleri üzerine çekmiş ve 150’inci sıraya çıkmıştı.

ELEMELERDEN GELDi 10 MAÇ OYNADI

Raducanu’nun şampiyonluğunun bu kadar değerli olmasını sebeplerinden biri de elemelerden gelip ABD Açık’ı kazanan ilk tenisçi olması. Emma, turnuva boyunca 10 maç oynadı.

UÇAK BiLETiNi ERKEN TARiHE ALMIŞTI

Britanyalı sporcu, ABD Açık Tenis Turnuvası’nda finallere kalmayı kesinlikle beklemediğini sürekli ifade ediyordu. Hatta dönüş biletini bile erken bir tarihe almıştı.

ÇiNLi ANNE RUMEN BABA

Çinli bir anne ile Rumen bir babanın kızı olarak Kanada’da dünyaya gelen Emma Raducanu, 2 yaşında İngiltere’ye taşındı. 5 yaşında tenise başlamadan önce binicilik, golf, motokros, basketbol, bale ve yüzme gibi sporlarla uğraştı.

SiMONA HALEP VE Li NA’YI ÖRNEK ALIYOR

Tenis kariyeri boyunca kendisine Rumen Simona Halep ve Çinli Li Na’yı örnek alan Raducanu, iki şampiyon oyuncudan yeni bir şeyler öğrenmek için sürekli çalıştı. Halep’in atletik özellikleri, Li Na’nın da güçlü vuruşları Raducanu’ya bu yolda rehberlik etti.

100 MiLYON DOLARLIK ANLAŞMA iMZALAYACAK

Emma Raducanu, modern tenisin başlangıcı kabul edilen 1968 yılından bu yana büyük turnuvalarda finale kalan en genç oyuncu oldu. · 2021 Wimbledon Turnuvası’nda son 16’ya kalarak, son 42 yılda bunu başaran en genç Büyük Britanyalı tenisçi unvanını aldı.

Şampiyonluk için 2,5 milyon dolar ödül alan Raducanu için şimdiden 100 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması kapıda.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth bu tarihi başarı sonrası Raducanu’ya bir mektupla teşekkür ederek olağanüstü başarısından dolayı kutladı.

SINAVDAN TURNUVAYA

Emma Raducanu, turnuva öncesi zamanının büyük kısmını okuldaki derslerini vermek için harcadı. Yaşını doldurmayı bekleyen 18 yaşındaki tenisçi ehliyetini de kısa bir süre önce aldı

- Raducanu Mandarince konuşuyor.

- Rumen mutfağını seviyor.

- Ekstrem sporları takip ediyor