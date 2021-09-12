Emma Raducanu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Emma Raducanu, 13 Kasım 2002 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi. İngiliz profesyonel tenis oyuncusudur. Simona Halep ve Li Na'yı idol olarak belirlemiştir. Anne ve babasının ikisi de finans sektöründe çalışmaktadır. İki yaşındayken ailesi İngiltere'ye taşındı. Raducanu beş yaşında tenis oynamaya başladı. Çocukken golf, karting , motokros, step dansı ve bale gibi çeşitli spor ve aktivitelere katıldı. Formula 1 hayranı ve takipçisidir.

Emma Raducanu, 2021 Amerika Açık Tenis Turnuvasının Şampiyonu olmuştur.