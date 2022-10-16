Holding gibi yönet, en iyileri çalıştır, veri analizine inan

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonun peri masalı hiç şüphe yok ki Club Brugge’den geldi. B Grubu’nda Atletico Madrid, Porto ve Leverkusen ile oynadığı 4 maçta 10 puan toplarken tek gol dahi yemeyen mavi siyahlı takım, şimdiden tur atlamayı garantiledi.

Belçika Ligi’nde son 7 sezonun 5’inde şampiyon olan Club Brugge’ün başarısının sırrını öğrenmek için, 4 yıl bu kulüpte scout olarak çalışan Halis Yen ile konuştum. Halen Sint-Truiden Kulübü’nde U16 takımının antrenörlüğünü yapan Yen, dikkatle okunması gereken bilgiler verdi. Club Brugge’ün yapılanması nasıl?

Teknik direktör Carl Hoefkens kulüpte neleri değiştirdi? Ferran Jutgla, Raphael Onyedika, Bakar Sylla ve Kamal Sowah gibi oyuncular nasıl birer yıldıza dönüştü?

Tüm bu soruların cevaplarını Halis Yen’den öğrenelim...

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SADECE ALTYAPIDA 33 SCOUT GÖREV YAPIYOR

· Club Brugge için ‘yeni Ajax’ yakıştırmaları yapılıyor; akademiden A takıma kadar kulüpteki yapılanmayı anlatır mısın?

Club Brugge, 2012 yılında Bart Verhaeghe’nin kulübün en büyük hissedarı olmasından sonra önemli adımlar attı. Sadece altyapıda 33 tane scout var. Gözlemci ağı ülkenin her noktasına dağılmış durumda. Belçika, ülke olarak futbola ve spora yatırım yaptı.

TESiSLERi YENiLEYiP ANTRENÖR YETiŞTiRDiLER

‘Yetenekleri nasıl geliştiririz?’ sorusundan yola çıkarak eğitim sistemi oluşturdular ve yıllar sonra meyvelerini FIFA klasmanında dünya birincisi olarak aldılar. Tesisleri geliştirdiler ve geliştirici üst düzey antrenörler yetiştirip bilgi ve birikimlerini oyunculara aktardılar. Her kursta eğitmenler, ‘Önemli olan çocukların gelişimi’ diyor. Belçika’da 13 yaşına kadar sıralama yok. Bunun nedeni kazanmaya odaklı olmayan, gelişime odaklı oyuncular yetiştirmek. Bugün Türkiye’de hangi büyük takımımızda bir antrenör akademi ile A Takım arasında köprü görevini yapıp gençlerimizin gelişimini takip ediyor?

HER ŞEYE DiKKAT EDiLiYOR

· Carl Hoefkens yıllarca bunu yaptı. Genç oyuncu yetiştirmek bir mecburiyet değil, kulüplerin politikası olmalı. Bir örnek vermem gerekirse Club Brugge’ün U8 ve U12 yaş kategorileri arasındaki takımları için ayrı antrenman tesisi var. U15 ve U16 takımlarının ayrı antrenman tesisi var. A takımın ve U18’in de yine kendi antrenman tesisleri var.

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Türkiye’de üç büyüklerin hangisinde böyle bir imkan var? Unutamadığım örneklerden biri de altyapı koordinatörü Pascal De Maesschalck’in bizlerle yaptığı toplantıda akademide kaybolan 2 topu sormasıydı. Her şeyi biliyordu, akademideki top sayısına kadar. Club Brugge’de her şeye dikkat ediliyor. Küçük detaylar burada başarının en önemli parçası.

FUTBOLCU BULMAK EN KOLAY iŞ ASIL ZORLUK ONLARI GELiŞTiRMEDE

· Ferran Jutgla, Onyedika , Bakar Sylla ve Kamal Sowah gibi oyuncular birer yıldıza nasıl dönüştü?

Çalıştığım dönemde transfer ettiğimiz oyuncuların büyük bölümü yıldız değildi. Sadece doğru planlama/antrenmanlar ve oynama şekli ile oyuncuları geliştirip hem kazanmak hem de satıp yerlerine yeni oyuncular monte etmek kulübün felsefesiydi. Bir oyuncuya baktığımızda 35’e yakın parametre vardır.

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Ancak bu daha fazla da olabiliyor. Pas alışverişi, oyunu okuması, zamanlaması, fizik gücü ve topsuz alanda ne yaptıkları hepsi önemli ama kulüp için en önemlisi oyuncunun topsuz oyunda çok iyi olması. Ortalama bir oyuncunun en az 5 scout raporu olması gerekir. Elbette bu her oyuncu için değişebiliyor. Bazen bir oyuncudan emin olduğumuzda hemen bize gelmesi ve bizi seçmesi için ellimizden geleni yapıyoruz. Oyuncu bulma işlemi en kolayı.

Oyuncuyu doğru şartlarda, uygun maliyetle, istediğiniz oyun anlayışına göre ayırt edebilme işin en zor tarafı. Burada oyuncunun vizyonu, niyeti, hedefleri ve karakteristik yapısı da en az kulüp felsefesi kadar önemli. Günümüz futbolunda bir oyuncu tek bir pozisyona bağlı kalamaz. Ekstra özellikleri barındırmak zorunda. Saydığınız isimlerin hepsi bu yüzden birer yıldıza dönüştü.

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BiR SCOUTUN EN BÜYÜK GÜCÜ HAYAL GÜCÜDÜR

· Scouting konusunda başarıyı nasıl yakaladılar?

Scouting konusunda kulüp gibi ben de bölgesel çalışmaya inanıyorum. Bir scout her yere hakim olamaz ancak bölgesini iyi bilirse, takım ve lig yapılarını bilirse kendi lig ve takım yapısına göre hayal etmesi daha kolay olur.

Bir scoutun en büyük gücü hayal gücüdür, hayal etmeden oyuncu seçemezsiniz. ‘Benim takımımda nasıl olur?’ sorusuna vereceğiniz cevap önce sizi ikna etmeli. Sizin ikna olmadığınız transfere diğer yetkililer neden ikna olsun? Bunu yapabilmenin tek yolu da normal sezonda takibi aksatmamak. Bir scouting ekibinin iş yükü transfer dönemlerinde birden üç katına çıkıyorsa o kulübün işleyişinde bir sorun vardır. Altyapıda transferler gelecek sezon için en geç mart ayına yetiştiriliyor. Oyunculara antrenman sahaları ve projeler sunuluyor. Oyuncuya bu projeleri sunmanız lazım. Genellikle beğendiniz oyuncuyu Anderlecht, KRC Genk, Antwerp takımları da isteyebilir.

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CESARET, ViZYON VE PARA

Ona göre güzel bir proje ile oyuncuyu, aileyi ve bağlı olduğu menajerlik şirketini bile ikna etmelisiniz. Club Brugge bunu en iyi yapan takım Belçika’da. Kulüp artık rakipleri ile arayı açıyor. Şampiyonlar Ligi’nde kazanılan puanlarla 50 milyon Euro geliyor. Kulüp hem sportif anlamda hem finansal anlamda çok başka seviyede. Cesaret, vizyon, hayal gücü ve eylem var.Ve elbette para. Club Brugge, bu anlamda Avrupa futbolunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

OYUNCU ALMADILAR VERi ANALiZi ANLAŞMASI YAPTILAR

· Club Brugge hangi bilimsel departmanlara sahip?

‘Kulüp için hiçbir yatırım çok fazla değil’ mantalitesine sahipler. Sanırım bu her şeyi ifade ediyor. Kulüp bir holding gibi yönetiliyor ve her pozisyonda işini çok iyi yapan profesyoneller var. Bir dönem Microsoft ile bir veri analizi anlaşmasına 3,5 milyon Euro yatırım yaptılar. O paraya yeni bir oyuncu alabilirlerdi ama verileri seçtiler. Kulüp laboratuvarındaki tüm testler, sahip olduğumuz veri tabanına dayanıyor. Ölçmek bilmektir. Şimdi 7 yıllık malzeme içeren bir veri tabanı oluşturdular.