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Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi! 'Tehlikeliler, kötü niyet...'

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruktan maç sonu hakem tepkisi Tehlikeliler, kötü niyet...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 22:42

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

9. maç, 6. deplasman. Bugün ilk mağlubiyetimizi aldık. İlk yarıdaki oyun bizim kalitemizde değildi. Dikine oynamakta zorlandık. Bizim kalitemizdeki bir oyunu oynamadık.

YETERSİZ VE TEHLİKELİ

El pozisyonu vardı. Ancak VAR, Türkiye'de yine çalışmadığını ortaya koydu. Mevcut düzendeki VAR hakemleri yetersiz ve tehlikeli. Golümüz VAR'dan döndü. Ancak rakip ceza sahasında elle oynama da penaltı. Orta hakem uyarılmalıydı.

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HAKEMLERLE UĞRAŞMAKTAN YORULDUK

Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Yapılan atamalarda artık kötü niyet arıyorum. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı hakemler. Bu, bugün bir kez daha ortaya çıktı.

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GALATASARAY'IN HAKKI YILLARDIR YENİLİYOR

Türkiye'deki mevcut VAR hakemlerinin sabitlenmesi, Türk futbolu için daha tehlikeli bir hal aldı. Galatasaray'ın hakkı yıllardır yeniliyor. Oyunda çok iyi değildik, bunun altını çizeyim ama VAR hakemlerinin oyuna etkisi üzücü şekildeydi.

BİZE GÜVENSİNLER

Galatasaray taraftarı merak etmesin, daha ligin 10. haftası. 6 deplasman oynadık. Bunun ikinci devreye de dönüşü olacak. Şampiyonluk yolunda aldığımız bir yara ama biz bunu en kısa sürede tedavi edeceğiz. Bize güvensinler.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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