Kayserispor-Galatasaray maçının devre arasında gerginlik! Kerem Aktürkoğlu...

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Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaşırken maçın devre arasında gerginlik yaşandı.

İLK 11 DIŞINDA KALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşısında Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mata, Mertens, Icardi 11 ile çıktı.

Sezon başından beri performansı çok konuşulan Kerem Aktürkoğlu ise yedek kulübesinde kaldı.

DEVRE ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken devre arasında gerginlik yaşandı.

Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un zemin görevlileriyle tartıştı.

Teknik heyetten bazı kişilerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

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