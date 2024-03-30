Göz göre göre birbirlerine puan hediye ettiler

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Belçika futbolu, normal sezonun son gününde WesterloGenk maçında yaşanan şike skandalıyla sarsıldı. Her iki taraf için de bir puanın yeterli olduğu karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu skorla Westerlo küme düşme hattından kurtulurken, Genk ise 6. sırada yer alarak Play-Off’a kalmayı garantiledi.

Konuk takımın 71. dakikada Baah’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta ilk gol ev sahibinden geldi. Westerlo’nun Başakşehir’den kiraladığı Ravil Tagir, takımını 1-0 öne geçirdi. 86’da Heynen, Genk’in beraberlik golünü attı. Bu golün ardından takımlar top çevirerek zaman geçirirken, iki ekipten bazı oyuncuların el sıkıştığı ekranlara yansıdı. Genk Menajeri Wouter Vrancken’in kenarda gülerek izlediği bu manzara karşısında hakem Lawrence Visse’nin büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

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TEKNiK DiREKTÖR ANINDA KOVULDU

Maçın ardından Westerlo Yönetim Kurulu, teknik direktör Rik De Mil’in görevden alındığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama ise bir hayli anlamlıydı:

“Kulüp, teknik antrenör Rik De Mil ile olan sözleşmeyi derhal feshetti. Uzun vadeli işbirliğini göz önünde bulundurmamıza rağmen bu kararı vermeyi gerekli gördük. Kulüp olarak bu önlemi almak zorunda kalmaktan üzüntü duyuyoruz ancak değerlerimiz sorgulanamaz. Rik’e performansı ve özverisi için teşekkür ediyor, gelecekte de başarılar diliyoruz.”

WESTERLO’DA ÇOK SAYIDA TANIDIK iSiM VAR

Belçika basını, savcılığın bu maçla ilgili rapor hazırladığını ve soruşturma başlatılmasının beklendiğini yazdı. Hatta iddialara göre savcılığın Vrancken ve De Mil için meslekten uzaklaştırma talep ettiği, ayrıca sahada bulunan 21 oyuncuya da 1.000’er Euro para cezası verebileceği belirtildi. Genk ve Westerlo kulüplerinin de 10’ar bin Euro para cezası ödemek zorunda kalabileceği de iddialar arasında.

İkinci başkanlığını Hasan Çetinkaya’nın yaptığı Westerlo’da, Ravil Tagir’in yanı sıra Sinan Bolat, Emin Bayram, Doğucan Haspolat ve geçmişte Türkiye’de forma giyen Roman Neustadter, Nacer Chadli, Erdon Daci ve Allahyar Sayyadmanesh de forma giyiyor.

LiVERPOOL KORNERLERDE YAPAY ZEKADAN YARARLANACAK

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Liverpool'da teknik heyet ve kulüp yöneticileri, takımın duran toplardaki başarı yüzdesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp son olarak Google DeepMind tarafından geliştirilen ve antrenörlere köşe vuruşları konusunda tavsiyelerde bulunan TacticAI adlı bir yapay zeka ile çalışmaya başladı.

Kırmızılar, yapay zeka sistemleri geliştirmek için çok disiplinli bir yaklaşım benimseme amacıyla 2010 yılında başlatılan araştırma laboratuvarı olan Google DeepMind ile uzun soluklu bir anlaşma imzaladı. TacticAl, 7 binin üstünde Liverpool’un kullandığı köşe vuruşlarını analiz ederek antrenörlere bu rutinleri nasıl geliştirilebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

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Bu sunumu Liverpool’dan üç veri bilimci, bir video analisti ve bir yardımcı antrenör izledi. Bu, Liverpool ve Google DeepMind arasındaki ilk işbirliği değil. Daha önce futbol taktikleri konusunda yapay zekadan destek alan kulüp penaltı vuruşlarının analizi konusunda bir çalışma yapmıştı. Sonraki çalışma ise izleme verisi mevcut olmadığında oyuncuların kamera dışındaki hareketlerini tahmin etme konusunda oldu. Yapay zeka burada da başarılı olunca oyunu izlemek için scouta olan ihtiyacı ortadan kaldırdı.

PREMiER LiG YÖNETiMiNDEN iLGiNÇ KARAR: TOP TOPLAYICI ÇOCUKLARA KISITLAMA

İngiltere Premier Lig yönetimi, bu sezon yaşanan birkaç olaydan sonra maçlarda top toplayıcılık yapan erkek ve kız çocuklarla ilgili önemli bir değişikliğe gitti. Geçmişten bu yana top toplayıcı çocuklarla ilgili şikayetlere maruz kalan lig yetkilileri, 16 Mart’ta Wolverhampton ile Coventry arasında oynanan FA Cup maçında yaşanan olayların ardından radikal kararlar aldı. Top toplayıcıların görevlerini düzgün biçimde yapmadığından yakınan Coventry Teknik Direktörü Mark Robbins, son dakikada eski Antalyasporlu Haji Wright’ın attığı, takımını 3-2 galip getiren golden sonra bir top toplayıcının önüne giderek sevinç gösterisi yaptı! Bu olay, ev sahibi takımların avantaj elde etmek veya deplasman ekibini dezavantajlı hale getirmek için top toplayıcıları nasıl kullandıklarına dair önemli bir ipucu sundu. Manchester City ve Liverpool gibi kulüpler, geçmişte çocukları ‘oyun planının bir parçası’ haline getirerek son derece önemli maçlar kazanmışlardı. Hazırlanan bir rapor sonrası harekete geçen yetkililer yeni bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldı. Buna göre:

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1- Top toplayıcılar artık oyuncularla doğrudan temas kurmayacak.

2- Toplar sahadaki stratejik noktalara yerleştirilmiş 14 plastik koniye yerleştirilecek

3- Her kalenin arkasında 2 ve her uzun tarafta 5 top olacak. Oyuncular topları bu noktalardan alacaklar.

4- Top toplayıcıların rolü artık topları alıp boş konilerin üzerine yerleştirmek olacak.

5- Top toplayıcılar LED reklam panolarının arkasına oturacak ve saha çevresine müdahale etmeyecekler.