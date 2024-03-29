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Arda Turan'dan Süper Lig devine büyük övgü: Yenmek kolay değil, Türkiye'nin üstünde bir seviyeleri var

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#Arda Turan#Eyüpspor#Galatasaray
Arda Turandan Süper Lig devine büyük övgü: Yenmek kolay değil, Türkiyenin üstünde bir seviyeleri var
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 20:21

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, İspanyol basınına açıklamalar yaptı. Futbolculuk kariyerinde yakaladığı başarıları teknik direktörken de yakalamayı hedeflendiğini kaydeden Arda Turan, çok çalıştıklarını kaydetti. Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istediğini söyleyen Arda Turan, Galatasaray hakkında da konuştu.

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Futbolculuk kariyerinden Barcelona, Atletico Madrid ve Galatasaray gibi dev kulüplerde forma giyen ve şu anda Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik adamlık görevi yürüten Arda Turan, Marca'ya açıklamalar yaptı.

iŞTE ARDA TURAN'IN AÇIKLAMALARI

"Çok çalıştık ve bunu Türkiye'de şimdiye kadar görülen en büyük başarı ile beklenenden çok daha kısa sürede başaracağız. Ne Süper Lig takımlarında ne de 2. Lig'deki rakiplerimizde görülmeyen oyun felsefemiz beni daha da mutlu ediyor; sadece topa sahip değiliz, aynı zamanda koşuyoruz"

"İKİ KURALIM VAR"

"Oyuncularıma saygım var ve iki kuralım var: Gelecek için asla söz vermem ve asla yalan söylemem. Ama her şeyden önce onlar benim için insan ama onların özel hayatlarına futboldan daha çok önem veririm, 'Eğer eşi hamileyse, ailesinden biri ölürse, zorluk yaşarsanız, mutluluk yaşarsanız sadece bana söyleyin ve izin alın'."

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"GALATASARAY'I YENMEK KOLAY DEĞİL"

"Galatasaray'da doğup büyüdüm. Onları yenmek kolay olmaz çünkü çok iyi oyuncuları ve Türkiye'nin üstünde bir seviyeleri var. Galatasaray'ın hocası benim için bir kardeş gibidir."

"TÜRK FUTBOLUNDA BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM"

"Hayalim, bir oyuncu olarak başardıklarımı bir antrenör olarak başarmak. Bunun kolay olmadığını biliyorum çünkü önceden sadece kendimden sorumluydum, şimdi ise tüm takımdan sorumluyum. Hayalim sadece bir şeyler kazanmak değil, ülkemin kaderini değiştirmek. İnsanların Arda'nın takımının çok iyi oynadığını söylemesini istiyorum. Sadece kendi takımıma değil herkese örnek olmak istiyoruz. Tabii ki ben Cruyff değilim, onun gibi olamam ama Türk futbolunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum"

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"ONUN ULAŞTIĞI BAŞARILARA ULAŞMAK KOLAY DEĞİL"

"Bir oyuncu olarak biraz kontrolsüzdüm, bu yüzden beni böyle görmek hoşuna gitti. Diego Simeone'nin harika bir teknik direktör olduğunu biliyordum ama şimdi aynı mesleği yaptığım için onu çok daha iyi anlıyorum, onunla daha fazla empati kuruyorum. Onun ulaştığı başarılara ulaşmak kolay değil."

"HARİKA ANTRENÖRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

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"Savunmada yaptığım şey Simeone'nin 4-4-2'si ama ona neden şimdi 5-3-2 ile oynadığını sordum. Bu yöntemi beğendiğini söyledi. Ben de çok beğendim. Türk futbolunun geleceği için çok güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü yetenek açısından istediğimizin biraz altında bir seviyedeyiz ve gelişmek için savunmadan başlamamız gerekiyor, arkamızda çok sayıda oyuncu olması gerekiyor. Çok çalışıyoruz ve diğer harika antrenörler üzerinde çalışıyoruz, bu yüzden Diego Simeone'nin beş defans oyuncusunu deneyeceğiz. Hücumda 4-3-3, 4-3-1-2 veya 4-3-1-2 ile devam edeceğiz. Takıma bağlı olarak 5-4-1. Ama artık sistem o kadar da önemli değil."

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#Arda Turan#Eyüpspor#Galatasaray

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