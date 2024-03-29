Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan ismi Osayi-Samuel, yaşananları anlattı: Karşılık vermekte haklıydık

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçından Sarı-lacivertli takım 3-2 galip ayrılmış, maçın bitiş düdüğüyle ortalık karışmıştı.

Maç bitiminde sahaya giren Trabzonsporlu bazı taraftarlar ile galibiyeti orta sahada kutlayan Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşanmıştı.

Fenerbahçe cephesinde olayların içinde olan Osayi-Samuel, ülkesi Nijerya basınına olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Nijeryalı gazeteci Adepoju Tobi Samuel'u konuşan Osayi-Samuel şunları söyledi:

Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Türkiye'de böyle maçların olduğu konuşuluyordu ama uzun zamandır olmamıştı. Yaşananlar çılgıncaydı.

"KALECİMİZİN KANAMASI VARDI! MAÇIN DURDURULMASI GEREKİYORDU"

İlk dakikadan itibaren sahaya bir şeyler atıldı. Aslında bunlar normal, neredeyse her maçta olan şeyler ama Trabzon'da yapılan bizi engellemek içindi. Öne geçtiğimizden itibaren sahaya madde yağmaya başladı. 2-0 olduktan sonra bunun şiddeti arttı ve sonunda skor 2-2'ye geldi. Kalecimize bir madde isabet etti ve kanaması vardı. Bence maçın orada durdurulması gerekiyordu. Trabzonspor o anda frikik kazandı ve gol attı.

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"ÇILGINCA ŞEYLER YAŞANDI"

Maç devam etti ve 3-2 kazandık. Maçın sonunda saha ortasında sevinmeye başladık. Taraftarların tepkisini görebiliyordum ama şunu unutmamalılar ki onlar sezonun ilk yarısında bizi sahamızda mağlup edip aynı şekilde sevinmişlerdi. Bu sezon aldığımız tek mağlubiyet... Aynı bizim gibi sevindiler ama bizim taraftarımız sahaya girip onlarla kavga etmeye çalışmadı. Bu yüzden 'Bizim stadımızda böyle sevinemezler, bu provokasyon' sözlerini anlamıyorum. Aynı onların yaptığı gibi yaptık.

Sevinirken taraftarlar sahaya girdi ve biz de kendimizi savunduk. Çılgıncaydı.

"KARŞINIZDAKİ İNSANIN ELİNDE KESİCİ ALET VARSA..."

Trabzon, birlikteliği çok yüksek bir şehir ve takım. Böyle şeyler olabileceğini tahmin ediyorduk ama işler şiddete varınca bu kabul edilemez. 'Futbolcular neden karşılık verdi?' yorumları bana göre kabul edilemez. Karşılık vermekte haklıydık. Karşınızdaki insanda kesici alet varsa karşılık verirsiniz.

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"FUTBOLCULAR, GÜVENDE HİSSETMEDİKLERİ YERE GİTMEZ"

Futbolculardan biri yaralansaydı bu sadece o an, Trabzon veya kulüpler için değil tüm lig ve ülke için büyük sorun olurdu. Oyuncular, kendilerini güvende hissetmedikleri ve zarar görebilecekleri bir yere gitmek istemezler.