×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan ismi Osayi-Samuel, yaşananları anlattı: Karşılık vermekte haklıydık

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Osayi-Samuel
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan ismi Osayi-Samuel, yaşananları anlattı: Karşılık vermekte haklıydık
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 16:33

Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel, Nijerya basınına Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili bir kez daha konuştu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçından Sarı-lacivertli takım 3-2 galip ayrılmış, maçın bitiş düdüğüyle ortalık karışmıştı.

Maç bitiminde sahaya giren Trabzonsporlu bazı taraftarlar ile galibiyeti orta sahada kutlayan Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşanmıştı.

Fenerbahçe cephesinde olayların içinde olan Osayi-Samuel, ülkesi Nijerya basınına olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Gözden KaçmasınOrkun Kökçü için transfer hamlesi Açıklamaları sonrası kadro dışı kalmıştı, Süper Lig ihtimali...Orkun Kökçü için transfer hamlesi! Açıklamaları sonrası kadro dışı kalmıştı, Süper Lig ihtimali...Haberi görüntüle

Nijeryalı gazeteci Adepoju Tobi Samuel'u konuşan Osayi-Samuel şunları söyledi:

Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Türkiye'de böyle maçların olduğu konuşuluyordu ama uzun zamandır olmamıştı. Yaşananlar çılgıncaydı.

"KALECİMİZİN KANAMASI VARDI! MAÇIN DURDURULMASI GEREKİYORDU"

İlk dakikadan itibaren sahaya bir şeyler atıldı. Aslında bunlar normal, neredeyse her maçta olan şeyler ama Trabzon'da yapılan bizi engellemek içindi. Öne geçtiğimizden itibaren sahaya madde yağmaya başladı. 2-0 olduktan sonra bunun şiddeti arttı ve sonunda skor 2-2'ye geldi. Kalecimize bir madde isabet etti ve kanaması vardı. Bence maçın orada durdurulması gerekiyordu. Trabzonspor o anda frikik kazandı ve gol attı.

Haberin Devamı

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan ismi Osayi-Samuel, yaşananları anlattı: Karşılık vermekte haklıydık

"ÇILGINCA ŞEYLER YAŞANDI"

Maç devam etti ve 3-2 kazandık. Maçın sonunda saha ortasında sevinmeye başladık. Taraftarların tepkisini görebiliyordum ama şunu unutmamalılar ki onlar sezonun ilk yarısında bizi sahamızda mağlup edip aynı şekilde sevinmişlerdi. Bu sezon aldığımız tek mağlubiyet... Aynı bizim gibi sevindiler ama bizim taraftarımız sahaya girip onlarla kavga etmeye çalışmadı. Bu yüzden 'Bizim stadımızda böyle sevinemezler, bu provokasyon' sözlerini anlamıyorum. Aynı onların yaptığı gibi yaptık.

Sevinirken taraftarlar sahaya girdi ve biz de kendimizi savunduk. Çılgıncaydı.

Gözden KaçmasınJoao Pedrodan Fenerbahçe itirafı: Şampiyonluk mücadelesi yaşamak için...Joao Pedro'dan Fenerbahçe itirafı: 'Şampiyonluk mücadelesi yaşamak için...'Haberi görüntüle

"KARŞINIZDAKİ İNSANIN ELİNDE KESİCİ ALET VARSA..."

Trabzon, birlikteliği çok yüksek bir şehir ve takım. Böyle şeyler olabileceğini tahmin ediyorduk ama işler şiddete varınca bu kabul edilemez. 'Futbolcular neden karşılık verdi?' yorumları bana göre kabul edilemez. Karşılık vermekte haklıydık. Karşınızdaki insanda kesici alet varsa karşılık verirsiniz.

Haberin Devamı

"FUTBOLCULAR, GÜVENDE HİSSETMEDİKLERİ YERE GİTMEZ"

Futbolculardan biri yaralansaydı bu sadece o an, Trabzon veya kulüpler için değil tüm lig ve ülke için büyük sorun olurdu. Oyuncular, kendilerini güvende hissetmedikleri ve zarar görebilecekleri bir yere gitmek istemezler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Trabzonspor#Osayi-Samuel

BAKMADAN GEÇME!