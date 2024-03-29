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Joao Pedro'dan Fenerbahçe itirafı: 'Şampiyonluk mücadelesi yaşamak için...'

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#FENERBAHÇE#Joao Pedro#TRANSFER
Joao Pedrodan Fenerbahçe itirafı: Şampiyonluk mücadelesi yaşamak için...
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 09:45

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Brezilya Ligi ekibi Gremio'ya transfer olan Joao Pedro, sarı - lacivertlilere attığı imza hakkında konuştu. Cagliari'den ayrılırken acı çektiğini söyleyen Pedro, yaşananları detaylarıyla anlattı.

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve kiralık olarak Gremio'ya imza atan Joao Pedro, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'ye gittiği dönemle ilgili konuşan Pedro, "Cagliari'den ayrıldıktan sonra çok acı çektim. Ayrılmak benim kararım değildi ancak kulübün bir karar alması gerekiyordu. Ben de farklı bir kültüre gidip şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Gremio formasıyla 12 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol kaydetti.

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#FENERBAHÇE#Joao Pedro#TRANSFER

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