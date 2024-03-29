İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa... Fenerbahçe, ligden çekilirse neler olacak? 'Bu durum imkansız ama...'

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Trabzon maçında yaşanan olayların ardından ligden çekilmeyi görüşmek üzere 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuya ilişkin olarak camianın önde gelenleriyle istişarelerini sürdürüyor. Koç, önceki gün sarı lacivertli kulübe geçmişte hizmet veren yöneticilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki yemeğe, aralarında camianın duayen isimlerinin de bulunduğu 90’ı aşkın eski yönetici katıldı. Gece saat 23.30’a kadar süren toplantıda katılımcıların çoğu kürsüye çıkıp, ligden çekilme önerisiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

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ABDULLAH KİĞILI: KOÇ VE YILDIRIM’I MUTLAKA BİR ARAYA GETİRECEĞİM

Abdullah Kiğılı, Ali Koç’un yanında olduklarını ancak ligden çekilmeye karşı olduğunu dile getirdi. Camianın itidalli hareket etmesi gerektiğini belirten Kiğılı, “Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkartın. Elbette ki olanlara sessiz kalamayız, Trabzonspor’a bir yaptırım uygulanmalı. Ancak itidalli hareket etmek zorundayız. Ligden çekilmenin çok fazla mahsurlu yanı var. Çekilseniz bile TFF aynı, hakemler aynı, PFDK aynı, hepsi aynı” dedi. Kiğılı ayrıca Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ı bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, “İki lideri buluşturmak bize düşen en önemli görevdir. Ben, kendimi birleştirici bir köprü olarak görüyorum” diye konuştu.

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MOSTUROĞLU: EN HAFİF TEPKİDEN EN AĞIRA DOĞRU HAREKET ETMELİYİZ

Şekip Mosturoğlu, kulübün yararları gözetilerek temkinli davranmanın şart olduğunu belirtip, “En hafif tepkiden en ağıra doğru hareket etmeliyiz. Örneğin 2 Nisan’dan sonra her maça tepki olarak siyah forma ve protesto içerikli pankartlarla çıkılabilir. Deplasman maçlarına taraftar götürmemek bile bir tavırdır” dedi. Hamdi Akın, “4 Nisan 2015’teki Rizespor maçı dönüşü yaşadığımız kurşunlama olayı açığa kavuşup saldırganlar yakalanana kadar Trabzon’da maç yapmayalım” önerisinde bulunurken, Rahmi Eyüpoğlu, “Ligden çekilme kararınızdan vazgeçin” çağrısında bulundu. Nail Kır da, “Atatürk nasıl bütün engelleri aştıysa Fenerbahçe de büyüktür ve hepsinin üstesinden gelecektir” dedi.

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YÖNETiME DESTEK VERELiM AMA LiGDEN ÇEKiLMEYELiM

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski başkanı Vefa Küçük, Ali Koç’un düzenlediği toplantıyla ilgili olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Çok yararlı ve verimli bir toplantı oldu. Müşterek nokta; takımı ligden çekmeyelimdi. Onun haricinde yönetime her desteği verelim” ifadelerini kullandı.

ALINACAK KARARDAN TEK ZARAR GÖREN FENERBAHÇE OLMASIN

Sarı lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Metin Şen, toplantıda konuşmadığını ancak görüşlerini bizzat başkan Ali Koç’a anlattığını belirterek, “Kontrolsüz güç, güç değildir. Alınacak karardan sonra tek zarar gören Fenerbahçe olmamalı. Ligden çekilmek kolay değil, çok fazla dinamikleri var” dedi.

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KULÜBÜN HiSSELERi DÜŞERSE NE OLACAK SPK NE DiYECEK?

Fenerbahçe’nin eski başkan adayı ve yöneticisi Hulusi Belgü, toplantıda yaptığı konuşmada ligden çekilme kararı sonucunda yaşanması muhtemel mali tabloya dikkat çekti. Belgü, hisse senetlerinde yaşanacak düşüşün ne olacağı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tavrının ne olacağı gibi konuları gündeme getirdi.

F.BAHÇE iÇiN 5 BÜYÜK LiG iMKANSIZ HOLLANDA VE BELÇiKA BELKi

Fenerbahçe’nin Süper Lig’den çekilmesinin gündeme gelmesinin ardından sarı lacivertli kulübün Avrupa’nın büyük liglerinde mücadele edip edemeyeceği sorusu akıllara geldi. Bu sorunun cevabı özetle şöyle:

iNGiLiZLERi iKNA ETMEK HiÇ KOLAY DEĞiL

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1- İngiltere’de kulüp satın almaya karar verdiğinizde Premier Lig yönetimine, paranın kaynağını ve planlarınızı anlatmanız gerekiyor. Örnek olarak Newcastle United aylarca süren görüşmelerin ardından Araplara satılabilmişti.

LA LiGA’DA TEK iSTiSNA ANDORRA TAKIMLARI

2- İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde yer alamıyor. Bunun tek istisnası Andorra takımları.

ALMANYA’DA EN ALTTAN BAŞLAMANIZ GEREKiYOR

3- Almanya’da takım satın alıp isim değiştirmek mümkün değil. Kurallara göre en alt ligden başlamak gerekiyor.

SERiE A’YA DiREKT KATILMA ŞANSI YOK

4- İtalya’da kulüp satın alma işlemleri Almanya ile benzer nitelikte. Direkt Serie A’dan başlanamıyor.

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FRANSA’DA LiGUE 1 KURALLARI ÇOK SIKI

5- Fransa Ligue 1’de kulüpler kâr amacı gütmeyen dernek statüsünde. Dışardan birinin bu organizasyona katılması son derece zorlu prosedürlere uyması şartıyla mümkün.

BELÇiKA VE HOLLANDA DAHA RAHAT

6- Belçika ve Hollanda daha esnek kurallara sahip. Bu liglerden takım almak 5 büyük lige göre daha kolay. Ama orada da istisnai şartların kabul görmesi gerekiyor.