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Fenerbahçe normal sezonu zirvede tamamladı

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#Fenerbahçe#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol
Fenerbahçe normal sezonu zirvede tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 22:25

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i karar setinde mağlup ederek Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider tamamladı.

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Voleybol Sultanlar Ligi’nde normal sezonun 15’inci haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 19-25, 25-22, 25-21, 19-25 ve 15-10’luk setlerle 3-2 yendi.

Bu sonuçla normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Opet, önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi biletini almaya hak kazandı.

Öte yandan ligde 18’inci haftanın erteleme müsabakasında ise VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

SULTANLAR LİGİ’NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Sultanlar Ligi’nde normal sezon bugün oynanan iki erteleme maçıyla sona erdi. Bugün alınan sonuçların ardından Play-Off eşleşmeleri belli oldu.

Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, Play-Off yarı finalinde ligde 4’üncü sırada bulunan Türk Hava Yolları ile eşleşti.

Ligde 3’üncü sırada kalan Eczacıbaşı Dynavit ise yarı finalin diğer ayağında normal sezonu 2’nci bitiren VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

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İki galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı yarı final müsabakaları 1 Nisan Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

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#Fenerbahçe#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol

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