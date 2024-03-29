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Orkun Kökçü için transfer hamlesi! Açıklamaları sonrası kadro dışı kalmıştı, Süper Lig ihtimali...

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#Transfer#Orkun Kökçü#Süper Lig
Orkun Kökçü için transfer hamlesi Açıklamaları sonrası kadro dışı kalmıştı, Süper Lig ihtimali...
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 12:22

Benfica'da kadro dışı kalan milli futbolcu Orkun Kökçü için Süper Lig'den girişimde bulunuldu.

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Feyenoord'da gösterdiği performansın ardından yüksek transfer bedeliyle Benfica'nın yolunu tutan Orkun Kökçü'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Portekiz ekibine 30 milyon euro karşılığında imza atan Orkun, istediği süreleri bulamaması sebebiyle çarpıcı açıklamalar yapmış ve kadro dışı kalmıştı.

ORKUN KÖKÇÜ NE DEMİŞTİ?

Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım. Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır.

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KADRO DIŞI KALDI VE SCHMIDT KONUŞTU

Bu açıklamaların ardından 23 yaşındaki futbolcu kadro dışı bırakılmıştı.

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, düzenlenen bir basın toplantısında Orkun hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Oyuncularım hata yapsa da benim oyuncularımdır. Bazen zor zamanlarda olabiliyorlar ve onlara destek olma görevi bizlere düşüyor. Artık sadece sahada konuşma zamanı. Sadece Orkun'un değil, tüm futbolcularımın yeteneklerini sahada göstermesi gerekiyor. Kulüp olarak ileriye bakmamızın zamanı geldi.

Orkun Kökçü için transfer hamlesi Açıklamaları sonrası kadro dışı kalmıştı, Süper Lig ihtimali...

PORTEKİZ'DEN TÜRKİYE İDDİASI

Bu gelişmeler sonrası Portekiz'den Record'un haberine göre; Beşiktaş, Orkun Kökçü'ye imza attırmak için girişimde bulundu ancak milli futbolcu, siyah beyazlıların teklifini reddetti.

23 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye geri dönmek istemediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

2020 yılında verdiği bir demeçte Beşiktaş taraftarı olduğunu açıklayan Orkun, "Beşiktaşlıyım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim ancak ilerde ne olur bilemeyiz. Beşiktaş'ta oynamak yine de güzel bir his ve duygudur. Onu inşallah gelecekte yaşayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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#Transfer#Orkun Kökçü#Süper Lig

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