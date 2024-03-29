Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ve Erden Timur'u topa tuttu! "Aşağılık bir sezon! Bir tanesi var hayatı yalan" | "Süper Kupa için bilet almayın"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor deplasmanında yaşanan olaylara ilişkin konuşan Başkan Ali, "Fenerbahçe tarihinin en önemli toplantılarından birini yapıyoruz. Bu yüksek katılımı görünce 18.15'e kadar bitiremeyeceğiz. 14 kişi söz almak için izin istemiş. Mümkünse kısıtlamayalım. Önemli bir virajdan geçiyoruz. Biz niye bu noktadayız? Milli aralar, kulüpler için en keyifli aralardır. Hele galibiyetle girdiyseniz. En son isteyeceğimiz şey, bu konularla ilgili mesaimizin yüzde 100'ünü harcamak. Güzel bir derbi galibiyetiyle milli araya girdik ama hiçbir şey güzel değil. Niye güzel olmadığını, dün, bugün, ileride olamayacağını paylaşmak istiyorum. Süreçte bazı yanlış anlamalar var. Bu gidişat, gidişat değil. Kabul edilemez bir gidişat. Organize bir kötülük içindeyiz, uzun süredir. Adaletin, hakkın, hukukun tesis edilemediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyoruz. Ne hikmetse hiçbir kulübün başına tarihi boyunca gelmeyecek tek olay, bizde 15-20 senede defalarca başımıza geldi, içeride ve dışarıda" ifadelerini kullandı.

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"ARTIK BIÇAK KEMİĞE DEĞDİ"

2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'da çok yüksek bir katılım beklediğini vurgulayan Ali Koç, "Genel kurul çağrısı yaptığımız gün 4-5 saat yönetim kurulu olarak toparlandık, Trabzonspor maçından sonra bazı gelişmeleri tahmin ederek, bütünsel bir bakış açısıyla işin boyutu genel kurul seviyesine getirilmeli, nasıl devam edeceğimizi, akıl akıldan üstündür, herkesin çorbada tuzu olacağı bir yöntemle ilerlemenin en doğrusu olduğunu ifade ettik. Çağrı yaptık. Çok yüksek bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah 2 Nisan'daki toplantımızla, 1 hafta sonraki toplantıya ihtiyaç duymadan sayıyı toplayıp en aklı selim kararları birlikte alırız. Hedefimiz budur. Bu toplantının ikincisi olmasın, 2 Nisan'da Fenerbahçe olarak yek vücut, omuz omuza 'Artık yeter' dediğimizi Türkiye'ye duyuralım. Artık bıçak kemiğe değdi, kesiyor, bacağı kopartmak üzere" dedi.

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'LİGDEN ÇEKİLMEK VEYA BİR SÜRE FUTBOL FAALİYETLERİNİ DURDURMAK'

Süper Lig'den çekilme kararının alınıp alınmayacağıyla konuşan Ali Koç, "İki tane ekstrem var: Biri hiçbir şey yapmamak ki bana sorarsanız en kötüsü budur. Diğer ekstrem ise ligden çekilmek, bir süre futbol faaliyetlerini durdurmak. Bu iki ekstremin arasında muhtelif konular, alternatifler var. İnsanlarla istişare ettikçe daha da yeni fikirler geliyor. Dolayısıyla bunu bir '1-0' oyunu olarak görmemek gerekiyor" diye konuştu.

"OLAYLARIN 1 NUMARALI SORUMLUSU SAHADAKİ YÖNETİMDİR"

Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli futbolcuların PFDK'ye sevk edileceğine dair duyumlar aldığının altını çizen Ali Koç, "Neden sevkler yapılmadı? Ne bekleniyor? Seçimle ne alakası var? Duyum almaya başladık. Bizim futbolcularımıza ceza verilecek diye. Neymiş? Fazla güç kullanmış Fenerbahçeli futbolcular. Kaçmalılarmış. Ekstra güç kullandıkları için sevk yapmak zorundalarmış. Sizi kim sevk edecek? Sizden kim hesap soracak. Bu maçın bu noktaya gelmesinin 1 numaralı sorumlusu sahadaki yönetimdir" dedi.

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"SAHADAN ÇEKEBİLİRSİNİZ' DİYE MESAJI GÖNDERDİM"

Trabzonspor maçında İsmail Kartal ile iletişime geçtiğini açıklayan Koç, "60. dakikada İsmail Kartal’a mesaj gönderdim. Maçı televizyondan izlerken neler olacağı belliydi. Bir kulüp başkanının, teknik direktöre “Sahadan çekilebilirsiniz, yetki sizdedir” diye mesaj atması Türk futbolunun kepazeliğini gösterir. Sahadaki hakem hamleleri yapmadı ya da geç yaptı. TFF ve hakem sorumludur. Yurt dışında böyle maç yönetse FIFA kokartı alınır. Niye yabancı hakem istediğimizi anlıyor musunuz? Yabancı hakem bu maçı bitirir miydi, mümkünatı yok" şeklinde konuştu.

"KENDİ MENFAATLERİ İÇİN İNŞALLAH CEZA VERMEZLER"

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Fenerbahçeli futbolcuların ceza almamaları gerektiğinin altını çizen Ali Koç, "Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah ceza vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü üstlerinde baskı var. Zaten her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta Fenerbahçe'ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar. Şimdi pabuç pahalı. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Linç mi edilmeleri gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür'ün vücuduna girseydi de öyle mi ciddiyeti anlayacaktık. Otobüsümüz viyadükten uçsa mı ciddiye alacağız. Trabzonspor maçı bardağı taşıran son damla oldu" diye konuştu.

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MHK TOPLANTISI GÖRÜNTÜLERİ HAKKINDA

MHK toplantısı görüntüleri hakkında konuşan Ali Koç, "TFF, kayıtları açıkladı. Adam, ‘Ruh halimi hatırlayamıyorum.’ diyor. Hep tescilli hakemler bunların maçlarına veriliyor. Aziz Yıldırım’ın dediği gibi, "Bunlar her şeyi yapar ama hiçbir şeyi yapmamış gibi davranıyorlar." dedi.

SÜPER KUPA MAÇI HAKKINDA

Sarı lacivertli taraftarlara Süper Kupa maçı çağrısı yapan Ali Koç, "TFF, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Fenerbahçelilere sesleniyorum, lütfen 7 Nisan için bilet temininde bulunmayın. Herhangi bir seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan akşamını bekleyin." açıklamasını yaptı.