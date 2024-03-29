Hull City'ye Premier Lig yolunda ağır darbe!

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Hull City ile Stoke City, İngiltere Championship'in 39. haftasında karşı karşıya geldi.

The MKM Stadyumu'ndaki maçta Hull City, rakibi Stoke City'ye 2-0 yenildi.

İLK ALTIDAN UZAKLAŞTI

Stoke City'ye galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Laurent ve 90+3. dakikada Hoever kaydetti.

Bu sonuçla Hull City, 58 puanla 9. sırada yer aldı. Premier Lig için play-off oynamaya hak kazanacak olan 6. sırayla Hull City arasındaki puan farkı 6 puan fark bulunuyor.

ABDÜLKADİR VE OZAN SONRADAN GİRDİ

Hull City'de Abdulkadir Ömür karşılaşmaya 60. dakikada, Ozan Tufan ise 71. dakikada dahil oldu.