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GeriKoray Durkal 1 saniyelik ‘VAR’ incelemesi Ada’yı karıştırdı
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Haber Giriş: 30.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

1 saniyelik ‘VAR’ incelemesi Ada’yı karıştırdı

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
1 saniyelik ‘VAR’ incelemesi Ada’yı karıştırdı

Liverpool-Chelsea maçında hakem Taylor, VAR monitöründe sadece tek kare gösterilen bir pozisyon için penaltı ve kırmızı karta hükmedince ortalık karıştı.

İngiltere Premier Ligi’nde önceki Liverpool ile Chelsea’nin 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın en kritik kararına imza atan hakem Anthony Taylor konuşulmaya devam ediyor. Sebebi ise Taylor’un VAR’a gidip pozisyonu izlemek yerine, kendisine gösterilen tek bir ekran görüntüsünden Chelseali Reece James’in topa elle müdahale ettiğini belirleyip, neredeyse 1 saniyede penaltı ve kırmızı kart kararı vermesi. Peki, Taylor sadece 1 saniye bakıp verdiği kararda haklı mıydı yoksa pozisyonu izlemeli miydi?

Liverpool 1-1 Chelsea / Maç sonucu ve özeti
Liverpool 1-1 Chelsea / Maç sonucu ve özeti

TUCHEL TEPKi GöSTERDi

Burada akıllara gelen ilk şey Taylor’un pozisyondan emin olduğu ve o anı tekrar VAR’da görüp onaylamak istemesiydi. Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise kesinlikle aynı fikirde değil. Pozisyonu izlemesi halinde fikrinin değişebileceğini söyleyen Tuchel, “Hakem neden tüm pozisyonu değil de sadece Reece James’in kırmızı kart pozisyonuna baktı” diyerek tepkisini dile getirdi. Chelsea kaptanı Azpilicueta da, “VAR’a gidiyor bir bakış atıyor ve pozisyonun kırmızı kart olduğuna karar vermesi için yeterli oluyor. Harika!” diyerek hakem Taylor’un kararını alaycı bir ifadeyle eleştirdi.

Volkan Demirelden çarpıcı sözler
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GARY LINEKER İSYAN ETTİ: UTANÇ VERİCİ!

İngiltere’de Michael Owen, Chris Sutton ve Jamie Redknapp gibi önde gelen futbol yorumcuları ise kararın doğru olduğunu savunurken en büyük itiraz Gary Lineker’den geldi. Lineker, “Penaltı evet ama kırmızı kart?.. Benim için değil. Sürekli değişen aptal elle oynama kuralları futbolu mahvetti! Oyun eğlence ile ilgilidir ve kurallar bunu aklında tutmalıdır. Kırmızı kartlar, bugün gördüğümüz gibi değil, bariz bir şekilde kasıtlı kale çizgisindeki elle oynamalar için olmalı. Utanç verici!” ifadelerini kullandı.

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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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