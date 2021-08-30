1 saniyelik ‘VAR’ incelemesi Ada’yı karıştırdı

İngiltere Premier Ligi’nde önceki Liverpool ile Chelsea’nin 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın en kritik kararına imza atan hakem Anthony Taylor konuşulmaya devam ediyor. Sebebi ise Taylor’un VAR’a gidip pozisyonu izlemek yerine, kendisine gösterilen tek bir ekran görüntüsünden Chelseali Reece James’in topa elle müdahale ettiğini belirleyip, neredeyse 1 saniyede penaltı ve kırmızı kart kararı vermesi. Peki, Taylor sadece 1 saniye bakıp verdiği kararda haklı mıydı yoksa pozisyonu izlemeli miydi?

TUCHEL TEPKi GöSTERDi

Burada akıllara gelen ilk şey Taylor’un pozisyondan emin olduğu ve o anı tekrar VAR’da görüp onaylamak istemesiydi. Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise kesinlikle aynı fikirde değil. Pozisyonu izlemesi halinde fikrinin değişebileceğini söyleyen Tuchel, “Hakem neden tüm pozisyonu değil de sadece Reece James’in kırmızı kart pozisyonuna baktı” diyerek tepkisini dile getirdi. Chelsea kaptanı Azpilicueta da, “VAR’a gidiyor bir bakış atıyor ve pozisyonun kırmızı kart olduğuna karar vermesi için yeterli oluyor. Harika!” diyerek hakem Taylor’un kararını alaycı bir ifadeyle eleştirdi.

GARY LINEKER İSYAN ETTİ: UTANÇ VERİCİ!

İngiltere’de Michael Owen, Chris Sutton ve Jamie Redknapp gibi önde gelen futbol yorumcuları ise kararın doğru olduğunu savunurken en büyük itiraz Gary Lineker’den geldi. Lineker, “Penaltı evet ama kırmızı kart?.. Benim için değil. Sürekli değişen aptal elle oynama kuralları futbolu mahvetti! Oyun eğlence ile ilgilidir ve kurallar bunu aklında tutmalıdır. Kırmızı kartlar, bugün gördüğümüz gibi değil, bariz bir şekilde kasıtlı kale çizgisindeki elle oynamalar için olmalı. Utanç verici!” ifadelerini kullandı.