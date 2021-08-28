Son Dakika: Liverpool 1-1 Chelsea / Maç sonucu ve özeti
İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Liverpool, Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
Anfield'da oynanan maçta ilk gol konuk ekip Chelsea'den gelirken 22. dakikada Kai Havertz'in golüyle Maviler 1-0 öne geçti.
Liverpool, bu gole 45+5. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle cevap verdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken ekipler sahada birer puanla ayrıldı.
Öte yandan Chelsea'de Reece James, topu elle kale çizgisinden çıkardığı gerekçesiyle kırmızı kart görürken penaltıya sebebiyet verdi.
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Mane, Salah, Firmino
Chelsea: Mendy, Rüdiger, Azpilicueta, Christensen, James, Kante, Jorginho, Alonso, Mount, Havertz, Lukaku