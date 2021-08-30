Volkan Demirel'den çarpıcı sözler! "Galatasaray'ın başına çok iş açar"

Futbol yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe-Altay ve Kasımpaşa-Galatasaray maçlarını değerlendirdi.

Sarı lacivertlilerin Altay karşısında 2-0 galip gelmesinde Ferdi'nin payına dikkat çeken Volkan Demirel, genç yıldızın fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtirken "Bu kadar sakat oyuncuya ve takviye gereksinimine rağmen milli araya avantajlı giren bir Fenerbahçe var. 2. ve 3. bölgede topu yere indirdiğinde pozisyon bulan bir takım var. Ferdi, fizik olarak çok hazır. Attığı gol, bunun göstergesi." diye konuştu.

"5 OYUNCU, KOMPAKT ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR"

Fenerbahçe'nin 3'lü savunma sistemini tecrübe etmiş futbolcuların bulunduğu belirten Demirel, "Savunmada, daha önceki takımlarında 3'lü savunmayı tecrübe etmiş oyuncular var. 5 oyuncu, kompakt şekilde hareket ediyor." dedi.

GALATASARAY YORUMU

Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçmesine karşın skoru tutamayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray'la ilgili olarak da konuşan Volkan Demirel, sarı kırmızılı takımın orta sahasının sorunlara yol açabileceğini belirtirken "Bu orta saha kurgusu, Galatasaray'ın başına çok iş açar." yorumunda bulundu.