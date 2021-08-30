MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVolkan Demirel'den çarpıcı sözler! "Galatasaray'ın başına çok iş açar"
GeriFutbol Volkan Demirel'den çarpıcı sözler! "Galatasaray'ın başına çok iş açar"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 00:53 | Son Güncelleme:

Volkan Demirel'den çarpıcı sözler! "Galatasaray'ın başına çok iş açar"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Volkan Demirel'den çarpıcı sözler! "Galatasaray'ın başına çok iş açar"

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında Taylan'ın hatası sonrasında yediği golle 2 puan bırakırken futbol yorumcusu Volkan Demirel, sarı kırmızılı takımın orta sahası hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

Futbol yorumcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe-Altay ve Kasımpaşa-Galatasaray maçlarını değerlendirdi.

Sarı lacivertlilerin Altay karşısında 2-0 galip gelmesinde Ferdi'nin payına dikkat çeken Volkan Demirel, genç yıldızın fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtirken "Bu kadar sakat oyuncuya ve takviye gereksinimine rağmen milli araya avantajlı giren bir Fenerbahçe var. 2. ve 3. bölgede topu yere indirdiğinde pozisyon bulan bir takım var. Ferdi, fizik olarak çok hazır. Attığı gol, bunun göstergesi." diye konuştu.

Altay 0-2 Fenerbahçe / Maç sonucu ve özeti
Altay 0-2 Fenerbahçe / Maç sonucu ve özeti

"5 OYUNCU, KOMPAKT ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR"

Fenerbahçe'nin 3'lü savunma sistemini tecrübe etmiş futbolcuların bulunduğu belirten Demirel, "Savunmada, daha önceki takımlarında 3'lü savunmayı tecrübe etmiş oyuncular var. 5 oyuncu, kompakt şekilde hareket ediyor." dedi.

Kasımpaşa 2-2 Galatasaray / Maçın özeti ve golleri
Kasımpaşa 2-2 Galatasaray / Maçın özeti ve golleri

GALATASARAY YORUMU

Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçmesine karşın skoru tutamayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray'la ilgili olarak da konuşan Volkan Demirel, sarı kırmızılı takımın orta sahasının sorunlara yol açabileceğini belirtirken "Bu orta saha kurgusu, Galatasaray'ın başına çok iş açar." yorumunda bulundu.

Demirelden yabancı kuralı yorumu: Hakem, Beşiktaşı yanılttı
Demirel'den yabancı kuralı yorumu: "Hakem, Beşiktaş'ı yanılttı"
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi