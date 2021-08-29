Altay- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Altay Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçını da kazanan Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Altay- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Altay, Süper Lig'in 3. Haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Min-Jae Kim, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia.

MESUT ÖZİL YOK

Sarı lacivertlilerde kasığında ağrı hisseden Mesut Özil kadroda yer almadı.



Fenerbahçe'de 4 eksik



Fenerbahçe, Altay karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun ile Dimitris Pelkas, Altay karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları sonrası antrenmana çıkan ancak maça yetişmeyen İrfan Can Kahveci ile Filip Novak da maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Min-jae Kim, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih Bostan, Enner Valencia, Mbwana Samatta.

Denizli, Fenerbahçe'ye 19. kez rakip olacak



Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan isimlerden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibe 19. kez rakip olacak.



Daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe ile 18 kez karşılaşan Denizli, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

-18 sezon sonra 83. randevu

Süper Lig'de 18 sezon sonra karşılaşacak Altay ile Fenerbahçe ligde 83. kez birbirlerine rakip olacak.



Altay ile Fenerbahçe arasında ligde şimdiye dek yapılan 82 maçın 48'ini sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin 135 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.



İki takım en son 2002-2003 sezonunda 22 Mart 2003'te İstanbul'da karşılaşmış, Altay müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.



Fenerbahçe, Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenerek rakibine karşı en farklı galibiyetleri elde etti.



İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 berabere biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak dikkati çekti.



- İzmir'deki müsabakalar



Altay ve Fenerbahçe'nin İzmir'de oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 20 maçı kazanırken, 13 müsabakada eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe'nin 56 gol attığı bu müsabakalarda Altay fileleri 37 kez havalandırdı.