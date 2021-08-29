Son Dakika: Volkan Demirel'den yabancı kuralı yorumu: "Hakem, Beşiktaş'ı yanılttı"

Süper Lig'in üçüncü haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederken maç sonrası gündemin birinci maddesi yeni yabancı kuralı oldu.

Siyah beyazlılarda Salih Uçan kırmızı kart görerek oyundan çıkarken takımına müdahale etmek isteyen Sergen Yalçın, Alex Teixeira'yı kenara almak istedi.

Brezilyalı oyuncunun yerine Necip Uysal'ı sahaya süren Yalçın, maç sonunda yaptığı açıklamayla yabancı kuralını eleştirirken müsabakanın dördüncü hakeminin kendilerini yanılttığını belirtti.

Sahada en fazla 8 yabancı oyuncunun bulunmasını içiren kurala uygun olarak Teixeira'nın yerine yabancı bir oyuncu alabilecekken hakemin sahada 3 Türk futbolcu olması yönünde uyarıda bulunduğunu belirten Yalçın, yanıltıldıklarını açıkladı.

Dördüncü hakemin kuralı bilmediğini belirten Yalçın, "Bizi kandırdı" ifadelerini kullanırken futbol yorumcu Volkan Demirel konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.

HAKEM YANILTTI

Dördüncü hakemin eliyle 3 işareti yaparak Beşiktaş teknik heyetini yanılttığını söyleyen Demirel, "4. hakem burada Beşiktaş kulübesini yanıltıyor. Sergen Yalçın da 'Bizi yönlendirdiler.' diyor." şeklinde konuştu.

'TÜRK OYNATMANIZ LAZIM' DEDİ

Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, "10 kişi kalınca, bir orta saha sokmamız gerekiyordu ve Necip'i aldık. Başka oyuncu da tercih edebilirdik ama Türk oyuncu sokmak zorundaydık herhalde. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. 'Türk oynatmanız lazım' dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz" ifadelerini kullandı.