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Haber Giriş: 17.01.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Sezonun en iyi maçıydı

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Sezonun en iyi maçıydı

Hatay, Galatasaray’ın defanstaki zaaflarından iyi yararlandı.

Sezonun en keyifli maçlarından birini izledik dün akşam... 6 gol, kaçan penaltı, pozisyonlar, iki takımın da sadece golü düşünen oyun anlayışları maçı güzelleştirdi.

Galatasaray, yeni teknik direktörü Torrent’in ilk maçında istekli ve hareketliydi. Geriden oyun kurma anlayışıyla başladı. Ancak savunmada çok ciddi sorunlar yaşadığı bir 90 dakika oynadı. Hatayspor, Özellikle Van Aarnholt’un savunduğu kanattan sürekli tehlikeler yarattı. Belli ki Domenec Torrent beklerin sürekli ataklara katılmasını istiyor. Fakat o bölgeden darbe yediği halde maç içinde tedbir almadı. Ayrıca iki bek aynı anda çıktığı zaman stoperler dışında geri dönüşlerde emniyet oyuncusu yok.

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DOMENEC TORRENT BU ANLAYIŞTA DEVAM EDEMEZ

Torrent, Pep Guardiola’nın yardımcısıydı. Fakat şuna dikkat çekmek isterim ki, Guardiola beklerden biri hücumda çizgiye çıktığı zaman diğerini emniyet için ortaya çekiyor. Bunu yapmasının amacı geçişleri önlemek. Torrent bu anlayışta devam ederse buna benzer çok maç ile yüzleşmek zorunda kalır.

Dün Galatasaray’da sadece Kerem iyi futbol sergiledi ve harika bir frikik golü attı. Emre Kılınç da arzuluydu ve Hatayspor savunmasını zorladı.

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2 TAKIMIN SANTRFORLARI ARASINDA UÇURUM VARDI

Halil Dervişoğlu için olumlu ifadeler kullanmak mümkün değil. Halil, bu seviyenin santrforu değil. Dün de sahada kayıpları oynadı.

Diğer tarafta Hataysporlu Diouf, ligin bana göre en iyi santrforu. Yüksek toplarda rakipsiz, çok zeki ve güçlü bir oyuncu, etrafındakileri ve arkasındakileri de oynatıyor. Galatasaray, kendi sahasında geniş alanlar bırakınca bu kez Saba Lobzhanidze sahneye çıktı. Ömer Erdoğan’ın takımı diri ve tempolu. Dün Galatasaray’ın zaaflarından iyi faydalanıp 4 gollü bir galibiyet aldılar.

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