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Galatasaray-Hatayspor maçında 'ofsayt' ve 'faul' tepkisi! Hakem Erkan Özdamar'ın kararı sonrası...

#Galatasaray#Süper Lig#Hatayspor
Galatasaray-Hatayspor maçında ofsayt ve faul tepkisi Hakem Erkan Özdamarın kararı sonrası...

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Hatayspor-Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar'ın verdiği bazı kararlar, sarı-kırmızılılar tarafından tepkiyle karşılandı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olurken sarı-kırmızılıların yediği goller çok konuşuldu.

Ev sahibi Hatayspor, 62. dakikada gelişen atakta savunma arkasına sarkan Kamara ile skora 2-2'lik eşitliği getiren golü attı.

OFSAYT TEPKİSİ

Bu golün ardından sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, pozisyonun ofsayt olduğu yönünde tepki gösterdi.

VAR sisteminde bulunan hakem Hakan Ceylan, golle ilgili hakem Erkan Özdamar'a herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Galatasaray-Hatayspor maçında ofsayt ve faul tepkisi Hakem Erkan Özdamarın kararı sonrası...

Galatasaray-Hatayspor maçında ofsayt ve faul tepkisi Hakem Erkan Özdamarın kararı sonrası...

Galatasaray-Hatayspor maçında ofsayt ve faul tepkisi Hakem Erkan Özdamarın kararı sonrası...

ÜÇÜNCÜ GOL SONRASI FAUL İTİRAZI

Ev sahibi ekip 79. dakikada Lobzhanidze ile bulduğu golle 3-2 öne geçti. Hatayspor savunmadan kazandığı topla sol kanattan Mahmoud Kahraba hızla çıktı sağ kanattaki Saba Lobzhanidze'yi düşündü, Saba Lobzhanidze düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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Galatasaraylı futbolcular gol pozisyonu öncesinde Sacha Boey'e faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi Erkan Özdamar'a itirazda bulundu. Oyunu devam ettiren Özdamar, golü geçerli saydı.

TAYLAN ANTALYALI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 83. dakikasında hakem Erkan Özdamar, Kerem Aktürkoğlu'na yapılan pozisyona faul düdüğünü çaldı.

Oyunun durduğu anda Kerem Aktürkoğlu'na yapılan faulden önce girdiği bir ikili mücadele sonrasında yerde kalan Taylan Antalyalı ayağa kalkarken, Hataysporlu futbolcu Ruben Ribeiro'ya bir müdahalede bulundu.

Taylan'ın bu müdahalesi sonrasında Ribeiro yüzünü tutarak yere düştü. Bu olay sonrasında hakem Erkan Özdamar, Taylan Antalyalı'ya kırmızı kart gösterdi ve oyundan ihraç etti.

NİHAT KIRMIZI: ÇOK ŞEY SÖYLEMEK İSTERİM

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, maç sonunda "Hakemler konusunda TFF'yi göreve çağırıyorum. Biz adaletli yönetim istiyoruz. Galatasaray, Türkiye ve dünyanın en büyük camialarından. Kimse Galatasaray'la oyun oynamasın. Pişman olurlar! "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun %70, %80'i Galatasaray'dır. Biz olmazsak Avrupa'ya takım gönderemeyiz" şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Süper Lig#Hatayspor

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