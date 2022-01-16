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Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor-Galatasaray maçında frikikten attı, olay oldu! Golün sinyallerini vermişti...

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig
Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor-Galatasaray maçında frikikten attı, olay oldu Golün sinyallerini vermişti...

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Hatayspor-Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu'nun attığı frikik golü damgasını vurdu. Golden sonra genç futbolcunun birkaç gün öncesinde yaptığı paylaşım akıllara geldi.

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Hatayspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 21. hafta maçında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol çok konuşuldu.

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Karşılaşmanın 45+7. dakikasında serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, yaptığı şık vuruşla skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

AKILLARA YAPTIĞI PAYLAŞIM GELDİ

Kerem Aktürkoğlu, yalnızca üç gün öncesinde sosyal medya hesabından serbest vuruş çalıştığı anların yer aldığı videoyu paylaşmıştı.

Genç futbolcunun, Hatayspor karşısında bulduğu gol sonrasında bu paylaşım akıllara geldi.

GALATASARAY SK: 'GOLÜ İZLEMEYENLER İÇİN...'

Golün ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabı, genç futbolcunun antrenman videosunu "Golü izleyemeyenler için Kerem Aktürkoğlu’nun üç gün önce antrenmanda frikikten attığı gol..." ifadeleriyle paylaştı.

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Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor-Galatasaray maçında frikikten attı, olay oldu Golün sinyallerini vermişti...

YİNE 'HARRY POTTER' SEVİNCİ

Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha son dönemde kendisiyle özdeşleşen 'Harry Potter' sevincini yapmayı da ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ

23 yaşındaki futbolcuyla ilgili de sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada çok sayıda övgü dolu paylaşımlar yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor-Galatasaray maçında frikikten attı, olay oldu Golün sinyallerini vermişti...

Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor-Galatasaray maçında frikikten attı, olay oldu Golün sinyallerini vermişti...

Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor-Galatasaray maçında frikikten attı, olay oldu Golün sinyallerini vermişti...

SNEIJDER'DEN SONRA BİR İLK

Kerem Aktürkoğlu, Mayıs 2017'den bu yana Süper Lig deplasmanlarında frikik golü kaydeden ilk Galatasaray oyuncusu oldu. En son bunu Gaziantep karşısında Wesley Sneijder başarmıştı.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig

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