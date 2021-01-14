Sergen Yalçın’ın hamleleriyle tur geldi

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’un as kadrosunu ligde 6-0 yendi ancak dün siyah beyazlılar ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkmasına rağmen Rizespor karşısında ilk 45 dakika tek pozisyon dahi üretemedi. Bu durumun nedeni topa sahip olan Beşiktaş’ın düşük tempoda adeta yürüyerek futbol oynamasıydı. Kalabalık Rize savunması karşısında ofansif bölgede hareketlilik hemen hemen hiç yoktu. Ayrıca kanat bekleri N’Sakala ve Necip de hücuma hiç katkı vermediler. Akıllar tabii ki hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisindeydi kuşkusuz ancak Montero dışında işini yüksek konsantrasyon ile yapan oyuncu yoktu. Özellikle yetenekli sıfatını taşıyan Mensah ve Oğuzhan etkisiz kaldılar. 2’nci yarının ilk 15 dakikasında tempoyu bir seviye daha yukarı çıkartan Beşiktaş, rakip ceza alanı civarında bir baskı oluşturdu ama bu bölümde de beceri ve yaratıcılık eksikliği vardı.

JOSEF FARK YARATTI

Sergen Yalçın baktı ki olmuyor bitime 20 dakika kala günün kötü ismi Mensah’ın yerine Josef’i; Ghezzal’ın yerine de Güven’i sahaya sürdü. Josef de Souza oyuna girer girmez orta alanı kurgusu oturdu. Oğuzhan ve Dorukhan daha verimli olurken pasların kalitesi ve topun hızı arttı. Artan nitelikli baskı Beşiktaş açısından golün müjdecisi gibiydi.

Nitekim bitime 5 dakika kala Necip’in köşe vuruşundan gelen topta ön direk koşusuyla yaptığı aşırtmayı Larin arka direkte tamamlayarak Beşiktaş’ı çeyrek finale taşıyan golü attı. 21 yaşındaki İspanyol stoper Montero dün 90 dakika boyunca kusursuz bir futbol ortaya koydu. Hiç top kaybı yapmadı, oyunu geriden iyi kurdu ve tüm ikili mücadeleleri kazandı.

Rizespor ise başta Doğan olmak üzere çok iyi mücadele etti ve iyi savunma yaptı. Teknik direktör Stepjan Tomas belki turu kaybetti ama yoğun maç takviminde alternatif oyuncuların bu performansıyla gelecek maçlara ümitle baktı.

Not: Maçın genç hakemi Sarper Barış Saka’yı beğendim. Umarım bu çizgisini bozmaz ve üzerine koyarak devam eder.