Kayıp çok büyük değil ancak...

Düşük tempoda seyreden karşılaşmada golü hangi taraf bulursa kazanacaktı.

Olympiakos, sahaya çıkarken 1 puan öndeydi ve ilk maçı İstanbul’da kazanmış olmanın verdiği avantajı kullanarak emniyetli bir futbolu sergiledi.

Maça 4’lü savunma kurgusuyla başlayan temsilcimiz İrfan Can Kahveci’nin direkten dönen topuyla rakip kalede tehlike yaratsa da riskten uzak bir anlayışla Olympiakos’un üzerine fazla gitmedi.

Zaman zaman iki taraf arasında değişen oyun kontrolü kale önleri aksiyonu getirmezken ikinci yarıda kazanmaya ihtiyacı olan Fenerbahçe’den daha ofansif bir oyun bekledik. Ancak Perreira, hücumda hiç üretken olmayan takımından memnundu ve yaptığı değişiklikler de gidişatı değiştirmedi.

Son bölümde beklerini de hücuma çıkartmaya başlayan Olympiakos tempoyu biraz yükseltti ve artan baskıyla bitime kısa bir süre kala golü bularak gruptan çıkmayı garantileyen galibiyeti elde etti.

PEREiRA’YA 2 ÖNEMLi SORU...

1- Dün gece Vitor Perreira, Pire’de özellikle son yarım saatlik bölümde neden 3 puana ihtiyaç varken skoru tutmaya çalıştı?

2- Neden gol için takımını rakip kaleyi zorlayacak bir anlayışa itmedi? Bu soruların cevabını vermek güç. Çünkü özellikle ikinci devrede Olympiakos kalesine hiç gitmedik ve bu dengeli grupta şansımız hiç de az değildi. Neticede UEFA Avrupa ligi defteri kapandı ve önümüzde bir Konferans Ligi var. Kayıp çok da büyük değil. Ancak şunun da altını çizmek şart: Fenerbahçe savunmada sağlam dursa da yırtıcı bir santrfora kesinlikle ihtiyacı var.