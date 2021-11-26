Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Olympiakos maçı sonrası açıklama: 'Her şey benim sorumluluğum'

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 1-0 kaybeden ve yoluna Konferas Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Vitor Pereira'nın sözleri;
Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golle kaybetmek gerçekten üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bu sonucu kabul etmek benim için zor. Orada topu kontrol edebilecek 3 oyuncumuz vardı.
HATA YAPARSANIZ RAKİBİNİZ ATAR
Bu tarz turnuvalarda bir hata yaparsanız rakibiniz golü atıyor. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve bir sonraki Göztepe maçına hazırlanmak
SON LİG MAÇI BİZİM İÇİN ZORDU
Maç boyunca rakibimizle eşit seviyede mücadele ettik. Onlar evlerinde oynadılar, bizim de gol atacak pozisyonlarımız vardı. Bence iyi oynadık. Son lig maçı bizim için zordu, elimizde daha fazla çözümle gelebilseydik daha iyi olabilirdi.
LİG BİZİM ANA KULVARIMIZ
Böylesine bir skor aldığınızda bunun üstesinden gelmek zor. Bir sonraki maçımıza bakmamız ve toparlanmamız gerekiyor, lig bizim ana kulvarımız. Bu maç için üzgünüz. Konferans Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapacağız
DAHA FARKLI OLABİLİRDİ
Mesut Özil, Valencia, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular elimizde olsaydı daha farklı olabilirdi
HER ŞEY BENİM SORUMLULUĞUM
Yediğimiz gol benim sorumluluğum. Her şey benim sorumluluğum. Bu şekilde. Bitti.