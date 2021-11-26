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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Olympiakos maçı sonrası açıklama: 'Her şey benim sorumluluğum'

#Fenerbahçe#Olympiakos#Pereira
Fenerbahçede Vitor Pereiradan Olympiakos maçı sonrası açıklama: Her şey benim sorumluluğum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 1-0 kaybeden ve yoluna Konferas Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golle kaybetmek gerçekten üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bu sonucu kabul etmek benim için zor. Orada topu kontrol edebilecek 3 oyuncumuz vardı.

HATA YAPARSANIZ RAKİBİNİZ ATAR

Bu tarz turnuvalarda bir hata yaparsanız rakibiniz golü atıyor. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve bir sonraki Göztepe maçına hazırlanmak

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SON LİG MAÇI BİZİM İÇİN ZORDU

Maç boyunca rakibimizle eşit seviyede mücadele ettik. Onlar evlerinde oynadılar, bizim de gol atacak pozisyonlarımız vardı. Bence iyi oynadık. Son lig maçı bizim için zordu, elimizde daha fazla çözümle gelebilseydik daha iyi olabilirdi.

LİG BİZİM ANA KULVARIMIZ

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Böylesine bir skor aldığınızda bunun üstesinden gelmek zor. Bir sonraki maçımıza bakmamız ve toparlanmamız gerekiyor, lig bizim ana kulvarımız. Bu maç için üzgünüz. Konferans Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapacağız

DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Mesut Özil, Valencia, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular elimizde olsaydı daha farklı olabilirdi

HER ŞEY BENİM SORUMLULUĞUM

Yediğimiz gol benim sorumluluğum. Her şey benim sorumluluğum. Bu şekilde. Bitti.

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Pereira

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