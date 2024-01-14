Fernando Santos etkisi

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Beşiktaş, Fernando Santos ile çıktığı ilk lig maçında 3 gün önceki Rizespor maçında olduğu gibi disiplinli oynadı. Karagümrük, orta alanda teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu bir takım. Siyah beyazlılar, emniyetli ve dengeli bir oyunu tercih etti. Özellikle ilk 45 dakikada kanat beklerini çok fazla hücuma sokmadı. Semih Kılıçsoy’un sürüklediği ataklarla da etkili oldu.

STOPERDE ZAYNUTDiNOV FARKI

İlk yarıda 1 kez Semih, 2 kez Cenk, 1 kez de Salih ile pozisyonlar bulan Beşiktaş, aradığı skoru bulamazken ikinci yarıya daha iyi başlayan taraf Karagümrük, oldu. Ancak başta kaleci Mert olmak üzere Bahtiyar Zaynutdinov-Tayyip Talha ikilisinin iyi oyunları Karagümrük’e fazla şans vermedi. İlginç olan, sezon başından bu yana en iyi stoper ikilisi Zaynutdinov-Tayyip Talha oldu. Zaynutdinov’un stoper oynadığı 3 maçta da siyah beyazlılar gol yemeden kazandı (Rize-Karagümrük- Lugano).

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RASHiCA 2 MAÇTIR HARiKA

Fernando Santos’un ilk maçında oyun seviyesini net bir şekilde yukarıya çıkartanlardan biri de Gedson Fernandes oldu. Rashica 2 maçtır harika işler yapıyor ve özgüvenini kazandı. Görünen o ki Beşiktaş, bundan sonra daha arzulu ve disiplinli bir futbol oynayacak.

Zirve yarışından kopunca Serdar Topraktepe’nin 11’de şans verdiği Semih Kılıçsoy, Türk futbolunun son pırlantası ve parıl parıldıyor.

FORMANIN HAKKINI VERMELiLER

Beşiktaş, dar ve eksik kadrosuna rağmen iyi bir takım kimyası yakaladı. Fernando Santos, 2 maçta izlediği oyuncu performansından memnundur. Futbolcu grubu, artık pabucun pahalı olduğunun farkında. Çünkü bundan sonra gidecek olanların kendileri olacağının farkındalar. Fernando Santos, önümüzdeki sezon burada olacak. Futbolcular kalıcı olmak istiyorsa formanın hakkını vermeli.