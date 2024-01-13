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Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos: Oyuncularımız artık dışarıda rahat gezebilirler

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Süper Lig
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos: Oyuncularımız artık dışarıda rahat gezebilirler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 21:35

Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçı kazanan Fernando Santos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk maçını kazanan Fernando Santos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMA FELSEFEMİZİ AŞILAMAK ZORUNDAYIZ"

Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı. Taraftarlar oyuncularımıza istediği desteği verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı yaratmak. Artık birlik olmalıyız. Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız. Sıkıntılı bazı dakikalar yaşadık ama devam ettik. Çalışmak ve her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun felsefemizi aşılamak zorundayız.

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"OYUNCULAR BANA İNANIYORLAR"

Kazanmak çok iyi, evimizde sıkıntı yaşıyorduk ve kazanarak bu sıkıntıları aştık. Rize maçında alınan 4-0'lık galibiyet takıma öz güven aşıladı. Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Öz güven kazandılar. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız.

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"ARTIK DIŞARIDA RAHAT GEZEBİLİRLER"

Taraftarla bağlantı sağlamak çok önemli, özellikle oyuncular için. Burada bir aile ortamı oluşturmak istiyoruz. Oyuncularımız ve taraftarlarımız bu galibiyetten sonra dışarıda daha rahat gezebilirler.

 

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Süper Lig

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