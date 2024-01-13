Beşiktaş'ta Fernando Santos etkisi! Semih Kılıçsoy yine attı, 16 yıl sonra bir ilk...

Haberin Devamı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ilk maçında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Siyah-beyazlı takım, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FERNANDO SANTOS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda yeni Teknik Direktör Fernando Santos, takımla ilk maçına çıkarken Kartal’ın Adana Demirspor’dan kadrosuna kattığı Jonas Svensson da maça yedek başladı. Santos, ligde oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre Karagümrük karşısına tek değişiklik ile sahaya çıktı. Portekizli teknik adam, Demir Ege Tıknaz’ın yerine Salih Uçan’a 11’de şans verdi.

Deneyimli antrenör, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik direktör oldu.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük karşılaşmasına; Mert Günok, Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Jakson Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi bekledi.

İLK YARIDA GOL BEKLENTİSİ REKORU

Fernando Santos'un öğrencileri, Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında çok sayıda pozisyona girdi. Bir topu da direkten dönen Beşiktaş, ilk 45 dakikada 1.12 gol beklentisi üretti ve bu sezon Süper Lig'de enfazla gol beklentisi ürettiği ilk yarıyı oynadı.

SEMİH KILIÇSOY YİNE ATTI!

Beşiktaş'ın son dönemdeki yıldızı olan Semih Kılıçsoy, 62. dakikada sağ çaprazdan yakın direğe şık bir şut çıkardı ve takımını öne geçirdi.

Süper Lig'deki son 4 maçında da gol atan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört karşılaşmalık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.

Semih Kılıçsoy bu sezon 8 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Haberin Devamı

Maç sırasında Semih Kılıçsoy için 'Yerli Agüero' yorumları yapıldı. Genç futbolcu, idolü olarak Kun Agüero'yu örnek aldığını söylemişti.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Semih Kılıçsoy, 2007/08 sezonundan bu yana Cenk Tosun'u (19 yaş 279 gün; Şubat-Mart 2011) geride bırakarak üst üste dört Süper Lig maçında gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 151 gün)

SEMİH'TEN ASİST, RASHICA'DAN GOL

İlk golün moraliyle rakip kalede gol aramaya devam eden Beşiktaş, 65. dakikada ikinci golü de buldu. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Rashica, şık bir plaseyle kaleci Emre'yi mağlup edip takımını 2-0'lık skora taşıdı.

Haberin Devamı

GEDSON, KARAGÜMRÜK'Ü SEVİYOR

90+2'de attığı golle maçın skorunu belirleyen Gedson Fernandes, bu sezonki 2. golünü attı. Portekizli futbolcu iki golünü de Fatih Karagümrük ağlarına yolladı.

SANTOS, BILIC'TEN SONRA İLKİ BAŞARDI

Fernando Santos, Slaven Bilic'ten (Ağustos 2013 vs Trabzonspor) sonra Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.