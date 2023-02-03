Fenerbahçe çok istedi ama...

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Premier Lig temposunda hızlı geçen maçta Fenerbahçe, baskıyı kırdıktan sonra önce oyunu dengeledi ardından üstünlüğü ele geçirdi ve etkili hücumlar yapıp pozisyonlar buldu. Özellikle Enner Valencia’nın gücü, sürati ve hareketli oyunu. Ferdi’nin hücum desteği Adana ekibini zorlasa da Batshuayi ilk yarıda bulduğu fırsatları sonuçlandıramadı. Belhanda’nın kaçırdığı penaltının ardından demoralize olan Demirspor, oyunu kendi yarı sahasında kabullendi ve aradığı geçişlerde Arao’nun ve Szalai’nin kritik müdahalelerine takıldı.

ADANA DEMİR TAKIM SAVUNMASINDA YOK

İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünde ev sahibi ekip tehlikeli ataklar yapsa da Fenerbahçe fizik gücüyle oyun üstünlüğünü tekrar eline aldı. Adana Demirspor teknik oyunculardan kurulu ve kaliteli bir takım ancak top rakipteyken Belhanda, Emre Akbaba ve Onyekuru takım savunmasına hiç yardım etmiyorlar. Orta alanda tüm yük N’Diaye’nin sırtına biniyor. Kaleci Altay’ın zamansız çıkışı ve sebep olduğu penaltı olmasa Fenerbahçe son bölümde daha diri olduğu için galibiyete daha yakın olacaktı. Ancak beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

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FERDİ VE ARAO'YU ÇOK BEĞENDİM

Dün Fenerbahçe çok zor bir deplasmanda 3 puan için güçlü bir karakter ortaya koymasına rağmen işler sarı lacivertliler için yolunda gitmedi. Ancak iki takımın da yüksek tempolu ve yoğun mücadeleye dayalı hızlı oyunlarını beğendim. Fenerbahçe, kazanacak kadar oynasa da sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Ferdi ve Arao’yu çok beğendim. Adana Demirspor’da ise savunma 4’lüsü iyi oynadı.