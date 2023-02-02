Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus: 'Maçın seviyesini kaldıramadılar'

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Süper Lig'de Adana Demirspor ile 1-1 berabre kalan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Joao de Deus'un açıklamaları;

Hakemler hakkında konuşmalıyız. Bu hakemler, bu maçın seviyesini kaldıramadılar. Kazanamamak üzücü oldu. Hataların da bu durumda etkisi var. Kimin hataları? Hakemin hataları.

PENALTILARI GÖREMEDİ

İlk yarıda Mert'in golünde ihlali tespit edebilen VAR, Batshuayi ve Samet'e yapılan penaltıları göremedi.

ÇOK FAZLA MAÇ VAR

6 puan, hızlıca kapanabilecek bir fark. Bu ligde her şey mümkün olabiliyor. Hala çok fazla maç var. Bu futbolu oynarsak, çok fazla maçı zorlanmadan kazanabiliriz. Elbette, hakemlik adına her şey normal şekilde devam ederse...