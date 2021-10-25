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Haber Giriş: 25.10.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Bu maçı Pereira kaybetti

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Bu maçı Pereira kaybetti

Hiç pozisyon vermediği maçta defans ve orta sahayı değiştirince böyle oldu.

Fenerbahçe, perşembe akşamı maç oynamış olmasına rağmen Alanyaspor karşısında maça son derece diri, istekli ve baskılı başladı. Oyunun tüm kontrolünü eline geçiren sarı lacivertliler, Alanyaspor’u, yaptığı baskıyla adeta paralize ederken kalesinde tek bir pozisyon dahi vermedi. Bırakın pozisyonu, Efecan, Davidson ve Emre Akbaba gibi son derece yetenekli oyunculara sahip Alanyaspor, genç Berke’nin koruduğu Fenerbahçe kalesine tek şut dahi atamadı. Bunda tabii ki sarı lacivertlilerin takım halinde yaptığı savunmanın rolü büyüktü.

SAVUNMA iYi, HÜCUM KÖTÜYDÜ

Ancak defans konusunda harika işler yapan Fenerbahçe, hücumda yaratıcılık konusunda son derece yetersizdi. Santrfor Serdar Dursun’un arkasında oynayan Pelkas ve Diego Rossi kötü bir maç çıkarttılar. İlginç olan ise bu kadar yaratıcılık sorunu yaşayan sarı lacivertli ekipte Vitor Pereira hamle yapmak için tam 70 dakika bekledi.

Pereiradan Alanyaspor maçı yorumu: Bazen adaletsiz oluyor
Pereira'dan Alanyaspor maçı yorumu: 'Bazen adaletsiz oluyor'

Valencia-Sosa-Mesut hamlesi belki hücuma yönelik olarak olumlu göründü ama Crespo girdikten sonra Gustavo’nun stopere geçmesi hem orta alanı zayıflattı hem de savunmanın tüm dengelerini değiştirdi.

HALiL UMUT MELER HATASIZDI

Böylece 75 dakika kaleyi görmeyen Alanyaspor son 15 dakikada daha fazla çıkmaya başladı ve 2 gol buldu. Açıkçası bu mağlubiyet Vitor Pereira’ya yazar. Hiç pozisyon vermediği bir maçta neden savunma ve orta alan kurgusuyla oynarsın? 70 dakika boyunca eksik olan tek şey gol. 7 maçtır kaybetmeyen ve dün çok da gününde olmamasına rağmen kazanan Alanyaspor ve teknik direktör Bülent Korkmaz alkışı hak ediyor. Bir övgü de Halil Umut Meler için. Sıfır hata ile mükemmel bir maç yönetti.

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