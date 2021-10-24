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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Alanyaspor maçı yorumu: 'Bazen adaletsiz oluyor'

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Süper Lig
Fenerbahçede Vitor Pereiradan Alanyaspor maçı yorumu: Bazen adaletsiz oluyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Vitor Pereira'nın sözleri;

Bizim için çok önemli bir maçtı. Her şeyimizi verdik, çok baskılı oynadık ve rakibimizi sahalarından çıkarmadık. Rakibimiz belki beraberliği, yarım puanı bile hak etmedi ama bazen futbol çok adaletsizdir.

SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Savaşmaya devam edeceğiz. Bugün hepimizin üzgün olduğu bir gün ama bir sonraki maçta bunu telafi edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

TARAFTARIN TEPKİSİ NORMAL

Taraftarların tepkisi çok normal. Onlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bizim taraftarlarımız için çok çalışmamız gerekiyor, onlar bu kulübün ruhu. Onlar için bir sonraki maçta 3 puan almak istiyoruz.

YOĞUN MAÇ TAKVİMİ...

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İstediğimiz seviyede antrenman yapamıyoruz yoğun maç takviminden dolayı. Milli takımlara giden çok oyuncumuz oldu, seviyemizi kaybettik ancak sahada baskılı, istekli oyunu gördüm.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, iyi oynadıklarını ama sonuca gitmede sorun yaşadıklarını belirtti.

Golü bulmak için her şeyi denedik ama ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda da baskı kurduk ancak rakibimiz ilk atağında golü buldu. Sonrasında ceza sahasında çoğalmaya çalıştık. Ters ayaklı ortalar yapmayı denedik ve beraberliği yakaladık. 3-4 kere öne geçecek şansı bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz kornerde 2. golü buldu. Rakibimiz yarım puanlık oyun bile oynamadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz.

Böyle oynamaya devam etmeleri durumunda istediklerini alacaklarını düşündüğünü aktaran Pereira, şöyle devam etti:

Bu maçtaki şanssızlık her zaman olmayacaktır. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor. Takımım sahada her şeyini verdi, canını verdi. Bu skoru hak etmedik. Başkanımız bunu hak etmiyor. Bugün gerçekten çok çalıştık. Maç bittiğinde, 'Nasıl kaybederiz?' diye düşünüyordum. 90 dakikaya bakınca bunu anlamak zor ama futbol böyle. Bugün gerçekten son maçta kaybettiğimiz davranışları tekrar sergiledik. Rakibe nefes aldırmadık, baskılı oynadık, pozisyona izin vermedik. Tabii hayal kırıklığı yaşıyordum maç bittiğinde.

Bugün 3-4 golle maçı kazanmalıydık ama fırsatları kullanamadık. Rakibi yarı sahalarına kilitledik, nefes aldırmadık, 2 pas yaptırmadık ama kaybettik. Takım ruhundan dolayı gururluyum. Bu kadar çalışmamıza rağmen, 1 puanı bile hak etmedikleri maçtan 3 puanla ayrıldılar. Konyaspor maçına 1 hafta var. Bugünkü davranışları sergilersek rakibimiz için zor maç olacaktır. Futbol bugün adaletsizdi.

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Tüm değişiklikleri maçı kazanmak adına yaptıklarını ama işlerin her zaman istenildiği gibi gitmediğini de aktaran 53 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

Sol tarafta Novak ile orta yapıyorduk. Nazım uzun süre oynamadığı için yoruldu, oraya Ferdi'yi çektik. Sahada taze kana ihtiyacımız olduğunu düşündüm ve orayı değiştirdim. Önde de topu tutabilmek için bir forvet daha soktuk. Mesut'u da becerileri nedeniyle soktuk. Gustavo'yu da topla rahat çıkabilmek için kullandık. Tüm değişiklikleri kazanmak için yaptık ama her zaman işler iyi gitmiyor. Maç bittikten sonra değişiklikleri konuşmak kolay. Biz kafamızda bunları çözüm olarak belirledik ve bu hamleleri yaptık. Çok fazla sakatlığımız oldu. Sakatlıktan dönenler ritmini yakalayamadı. Milli aralarda çok oyuncumuz milli takımlara gitti. Defans hattımız komple milli takımlara gitti. Antrenmanlarda hatalarımızı düzeltme fırsatımız yeterince olmadı. Bugünkü oyun ilk 5 maçtaki performansımızdı. Çok da kaliteli bir takıma karşı oynadık. Oynadıkları her maçta rakiplerine problem yaşattılar ama bugün sadece savunma yapmak zorunda kaldılar. Benim fikrime göre bugünkü oyun yüksek seviyeydi. Bugün kaybetmeyi kesinlikle hak etmedik. Bugün taraftarlar yorulmadan bizi destekledi. Onlar da hayal kırıklığına uğramayı hak etmedi.

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Süper Lig

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