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Haber Giriş: 14.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş kaldığı yerden

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Beşiktaş kaldığı yerden

Son şampiyon, izleyenlere keyif veren bir futbol sergiledi.

Beşiktaş, sezonun açılış maçında geçen sezondan taşıdığı güçlü oyun pratiğinden kesitler sundu. Tempo açısından henüz yüksek bir seviye yakalamamış olsa da siyah beyazlılar, kolektif oyun ve birlikte oynama alışkanlığı ile Çaykur Rizespor’u zorlanmadan geçti.

1-0 erken bulan Beşiktaş, ilk 45 dakikanın geri kalan kısmını düşük tempoyla geçirdi. İkinci yarıda baskıyı artıran Beşiktaş, topu da daha hızlı dolaştırdı. Kaybedilen topları çabuk geri kazanan siyah beyazlı ekip Atiba ile farkı 2’ye çıkarttıktan sonra 3’üncü gol için iştahını sürdürdü ve zaman zaman dar alanda beceri dolu işlere imza atarak izleyenlere keyif verdi.

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ALPER YALNIZ KALDI 

Konuk Rizespor’da Selim kritik müdahaleleri ile farkın büyümesini önlerken, Baiano ve yeni transfer Djokovic dışında göze batan bir performans göremedik. Yeşil mavili ekip özellikle hücumda üretkenlikten uzak göründü.

Sadece Alper hücuma hareket katmaya çalışsa da yalnız kaldı. Yüksek sıcaklık ve nemin sezonun ilk resmi maçında futbolcuları olumsuz etkilediği ortada. Ancak yine de sadece 3 hazırlık maçı oynayarak lige giren Beşiktaş, hazır ve güçlü bir görüntü ortaya koydu.

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EN ÇOK PARLAYAN N’KOUDOU iDi

Takıma yeni katılan Salih, gerçek kalitesinin altında kaldı ve bundan çok daha fazlasını verecek potansiyele sahip. Yenilerden Kenan da çalışkan ve hareketliydi. Siyah beyazlılarda dün N’Koudou en çok parlayan isim oldu.

Sergen Yalçın son bölümde yaptığı değişikliklerden de verim alarak farkı 3’e çıkarttı ve son derece üstün bir oyunla rakibine hiç pozisyon vermediği maçı 3-0 kazandı. Haftaların ilerlemesi, yeni transferlerin katılmasıyla temposunu daha da yukarıya çıkartacak olan son şampiyon kaldığı yerden devam ederek lige hızlı bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş kaldığı yerden

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