Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Rizespor'da maçında Anderson Talisca sonrası bir ilk... Perdeyi açtılar, golün ardından ortaya çıktı! Haaland...

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Sezonun ilk maçında Vodafone Park'ta Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı başlarken N'Koudou'nun golüyle öne geçti.

Golden sonra büyük mutluluk yaşayan siyah beyazlı futbolcular, Fransız futbolcuyu tebrik ederken N'Koudou ve Rosier ikilisinden bilindik bir sevinç geldi.

Beşiktaş'ın iki Fransız futbolcusu N'Koudou ve Rosier, ilk golün ardından yere oturarak Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'la özdeşleşen gol sevincinin benzerini yaptı.

Golün ardından yere oturarak yoga pozisyonu alan N'Koudou ve Rosier, Haaland'ın PSG maçındaki sevincini hatırlattı.

"MAÇTAN ÖNCE GOL SEVİNCİNE KARAR VERMİŞTİK"

Karşılaşmanın ardından gol sevinci hakkında konuşan N'Koudou, "Rosier'le odada birlikte kalıyoruz. Maçtan önce gol sevincine karar vermiştik. Rosier benim kardeşim gibidir, golü attık ve kutladık." dedi.

İLK KEZ PSG MAÇINDA YAPMIŞTI

Şampiyonlar Ligi'inde oynanan Borussia Dortmund-Paris Saint Germain maçında ilk golü atan Norveçli golcü,

Golün asistini yapan isim ise yeni transferlerden Kenan Karaman oldu. Siyah-beyazlı formayla ilk kez resmi maça çıkan milli oyuncu, performansıyla da taraftarların beğenisini topladı.

TALISCA'DAN SONRA BİR İLK

Kenan Karaman, Eylül 2016'dan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk oyuncu oldu.

2016 yılında bunu başaran oyuncu ise Brezilyalı Anderson Talisca olmuştu.

Beşiktaşlı taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcunun performansını öven çok sayıda paylaşımlarda bulundu.

SALİH UÇAN VE KENAN KARAMAN İLK 11'DE

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Hutchinson, Salih Uçan, N'Koudou ve Kenan Karaman ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Larin, Necip Uysal, Ljajic, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın ise yedek soyundu.

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlılarda bir diğer yeni transfer Mehmet Topal ise karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

GHEZZAL TEK ANTRENMANLA SAHADA

Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor karşılaşmasına takımla tek antrenman yapmasına karşın ilk 11'de başladı.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve transfer döneminde tekrar kadroya katılması için büyük uğraş verilen

Ghezzal, takımıyla sadece dün antrenmana katılmıştı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde taraftarları selamladı.

Yalçın'ın sahaya çıkmasıyla tribünlerden tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterileri yapılırken, deneyimli teknik adam da siyah-beyazlı taraftarları alkışladı.