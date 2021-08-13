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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu 'golcü' transferi için açıklama! 'İstanbul'a gelecek'
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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 22:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu 'golcü' transferi için açıklama! 'İstanbul'a gelecek'

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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu 'golcü' transferi için açıklama! 'İstanbul'a gelecek'

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Sezonun ilk maçları, ilk periyotlar her zaman zor oluyor. Henüz hazırlık aşamasındayız. Sakatlıktan çıkan, geç katılan oyuncularımız var. Çok hazır olduğumuz söylenemez ama istediğim gibi bir oyun oynadık.

İYİ OLDU BİZİM İÇİN

Bugün için oynanan oyundan ziyade, kazanılan üç puanın mutluluğu bizim için daha büyük mutluluk ifade ediyor. Üç puan, başlangıç, iyi oldu bizim için

Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Rizesporda maçında Anderson Talisca sonrası bir ilk... Perdeyi açtılar, golün ardından ortaya çıktı Haaland...
Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Rizespor'da maçında Anderson Talisca sonrası bir ilk... Perdeyi açtılar, golün ardından ortaya çıktı! Haaland...

BİZİM DÖNEMİMİZ GERİDE KALDI

Gönül isterdi ki şimdi oynayalım, 20 yaşında olalım, bu oyunu bu kafa yapısıyla oynayalım... Bizim dönemimiz geride kaldı.

İYİ BİR FORVET ALMAYI PLANLIYORUZ

İyi bir forvet almayı planlıyoruz. Biliyorum transferde biraz geç kaldık ama kolay bir iş değil. Rakamlar çok yüksek. Ghezzal ve Rosier'i alabildik, onlar da çok beklediler. Salih, Mehmet, Kenan geldi; Alex 6 aydır oynamıyor ama fit durumda

ALEX TEIXEIRA AÇIKLAMASI

Alex, milli maç arasından sonra hazır olarak dönecektir. Sezon başı olması itibarıyla oyuncuları tekrar sakatlamak istemiyoruz. Bize uzun vadede lazımlar.

BATSHUAYI'Yİ AÇIKLADI

Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak.

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