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Beşiktaş ilk yarıdaki oyunuyla kazandı

#Beşiktaş#Süper Lig#Adana Demirspor

Beşiktaş, ilk yarıda kontrolü elinde tutan taraf idi. Siyah beyazlılar, Adana Demirspor gibi hücum gücü yüksek bir takıma karşı ilk 45 dakikada pozisyon vermedi.

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Josef de Souza’nın dönüşünün orta alanda Beşiktaş’a büyük güç kattığını gördük. Sadece defansif olarak değil; artan pas kalitesi de dün özellikle ilk yarıda siyah beyazlıların olumlu yönüydü. Adana Demirspor ise ofansif opsiyonları çeşitlilik gösteren bir takım olmasına rağmen sadece kendi sol kanadından etkili olmaya çalıştı. Geçen hafta Gaziantep’te oyuna girip asist yapan Masuaku, dün de attığı golün dışında iyi futboluyla takımına yardımcı oldu.

SAHANIN EN İYİSİ GEDSON'DU

İkinci yarıda Adana Demirspor, Henry Onyekuru ve Fredrik Gulbrandsen ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Beşiktaş son bölümde telaşlı hareket ederken Adana Demirspor’un son bölümde risk alıp siyah beyazlıların kalesine yüklendiği bölümlerde bıraktığı geniş alanları kullanamadı. Dün Beşiktaş’ta sahanın en iyisi Gedson Fernandes idi. Ayrıca kaleci Mert Günok da 3 direğin arasında güven veriyor.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Adana Demirspor
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