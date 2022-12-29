Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın...

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Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Taraftar oyuncu bütünleşmesi önemliydi, Bunu sahada gördük. Coşku paylaşıldı. Oyuncular da sahadagayretliydi. Geçen haftaki kayıptan sonra kazanmak için çıkmıştık. Oyuna ve puanlara ihtiyacımız vardı. Pozisyonlarımız vardı, rakibin de vardı. Rakip uzun zamandır kaybetmiyordu. İyi oyuncuları var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Çıkarken top kayıplarımız vardı buna dikkat edeceğiz. Gol myemeden bitirdik, kazandık. 3 puan önemliydi. Lig yarışında zor bir dönemden geçiyorduk. Her gün üstüne koymamız gerekiyor. Futbol adına iyi işler olan bir maçtı. Pas yüzdemizi yükseltip top kayıplarını azaltmamız gerekiyor. Orta isabetimiz düşük. Nihayetinde büyük bir emek harcadık, taraftar da ortak oldu. Kazanmak güzel.

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"GEDSON EKSİKLERİNİ DÜZELTİRSE DAHA İYİ BİR OYUNCU OLUR"

Gedson'u ben değil kendisi parlatacak. Bazen gereksiz top sürüp kaybediyor. Dinamik anlamda iyi bir oyuncu, koşu ve tempo yapması onu öne çıkarıyor. Josef'in da katkısı önemliydi. Yaşı genç, yetenekleri var ama fazlalıklarını ve eksikliklerini düzeltirse daha iyi olacaktır.

"TRANSFER DÖNEMİNDE GELEN DE GİDEN DE OLABİLİR"

Nedense TRANSFER Beşiktaş üzerinden daha fazla yazılıp çiziliyor. Transfer dönemi gelince giden de gelen de olabilir. Daha önümüzde maçlar var. Ondan sonra transferi değerlendiririz. Her mevkiye oyuncu bakılıyor, çalışma var ama eldeki oyuncuların verimine bakıp karar vereceğiz. Mesela bugün Nkoudou verimliydi. Aynı şey Weghorst ve Cenk için de geçerli. Bunlardan biri de gidebilir belli olmaz. Birtakım kararlar tabii ki verilecek ama spekülasyon yaratmayı doğru bulmuyorum. Siz soruyorsunuz ben cevap veriyorum. Bunun dışındaki 'Hoca bunu yapacak, şunu gönderecek' haberleri doğru değil. Taraftar da tuzağa düşmesin. Futbolda galibiyet ve mağlubiyet olduğu gibi transfer de var. Hepsi olacak. Sakin kalmaya çalışıyoruz, bağırmak da doğru değil. Hakem hataları da var futbolun içerisinde. Geçen hafta bize verilmeyen kırmızı karta benzer pozisyonlar da oluyor.

"CENGİZ'İ DE, ÇAĞLAR'I DA SAMET'İ DE BEĞENİYORUM"

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Beğendiğim çok oyuncu var. Cengiz'i de, Çağlar'ı da beğeniyorum. Samet'i de beğeniyorum. Bu demek değil ki bu oyuncuları alacağız. Samet duyduğum kadarıyla başka kulüple anlaşmış ama bilmiyorum. Gidenler ve gelenler olabilir.